Mette-Marit di Norvegia, il figlio Sverre Magnus ora vive in Italia

Sverre Magnus di Norvegia, il figlio di Mette-Marit e il Principe Haakon, si è trasferito in gran segreto. Ora vive in Italia, più precisamente a Milano. Non è chiaro se sia stato allontanato dalla vita di corte in seguito allo scandalo dell’ultimo periodo che ha travolto il fratellastro Marius Borg o se la sua sia stata solo una scelta d’amore. Fatto sta che il 19enne non ha esitato a lasciare Oslo per una nuova vita tutta italiana.

Perché il figlio di Mette-Marit di Norvegia vive in Italia

Come riportato dal quotidiano norvegese Se og Hør, il Principe Sverre Magnus di Norvegia si è trasferito a Milano con la fidanzata Amalie Giæver Macleod, vivendo finalmente una relazione sotto lo stesso tetto e non a distanza come accaduto in passato. A quanto pare la scelta della città meneghina è dovuta al fatto che la ragazza ha iniziato a studiare Economia presso la Bocconi, tra le università migliori in Italia e nel mondo.

La notizia è stata confermata dalla stessa famiglia reale norvegese, che ha svelato la scelta del figlio di Mette-Marit. Non ha fornito molti dettagli, limitandosi a confermare in una breve nota stampa che il Principe si trova in Italia “per esplorare diverse opportunità, tra cui cinema e fotografia, e per approfondire la conoscenza di questi settori”.

La passione di Sverre Magnus per la settima arte non sorprende visto che la scorsa estate ha fondato la sua società, la Sverre Magnus Productions, dedicata specificamente alla produzione audiovisiva. Una passione che ora può finalmente approfondire.

Prima di approdare in Italia, il Principe norvegese ha lavorato per un anno a Trondheim e poi ha viaggiato per circa sei mesi. Ora ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua dolce metà e al suo amore per il cinema.

Nonostante la giovane età, la relazione tra Sverre Magnus e Amalie è già molto seria. Tanto che lui non ha esitato a ufficializzare questa liaison. Il debutto in famiglia di Amalie è arrivato un anno fa, al matrimonio di Martha Louise – zia di Sverre – con lo sciamano Durek Verrett. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e ora hanno deciso di condividere questa avventura italiana.

Il ruolo di Sverre Magnus di Norvegia

Sverre Magnus di Norvegia compirà venti anni a dicembre ma il suo ruolo al fianco della sorella, la futura Regina di Norvegia, non è ancora stato completamente definito. Nell’ultimo anno ha però compiuto passi importanti a livello istituzionale che lasciano presagire un ruolo significativo.

Ha partecipato ad alcuni eventi da solo e anche accanto alla Principessa Ingrid Alexandra, il che lascia immaginare un ruolo crescente nell’agenda pubblica. Per il momento, però, entrambi sono lontani da casa: lui in Italia, lei in Australia per studiare Arte, Relazioni Internazionali e Politica Economica.

Probabile che la scelta sia dipesa dalla volontà di prendere un po’ le distanze dallo scandalo di Marius Borg, il figlio che Mette-Marit ha avuto da una precedente relazione a quella con Haakon. Il processo per abusi e violenze inizierà il prossimo febbraio e il ragazzo, che ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi fratelli minori, rischia fino a dieci anni di carcere.