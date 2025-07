Ingrid Alexandra di Norvegia, la sua nuova vita da studentessa normale

La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia si trasferisce a Sydney per studiare e costruire il proprio futuro oltre la Corona

Raquel Pires Photography / The Royal Court Ingrid Alexandra di Norvegia

La Principessa di Norvegia Ingrid Alexandra ha lasciato casa per iniziare una nuova avventura dall’altra parte del mondo. È arrivata a Sydney, dove la aspetta la vita da studentessa universitaria: un cambiamento che segna una svolta personale importante e che la vedrà, per un po’ di tempo, lontana dagli impegni ufficiali della Corona.

Ingrid Alexandra, da Principessa a studentessa



La Principessa Ingrid Alexandra, erede al trono norvegese, è pronta a iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita. Si è infatti appena trasferita a Sydney, in Australia, dove da agosto comincerà il suo percorso universitario, con un focus su relazioni internazionali ed economia politica. Una scelta che la porterà a vivere tre anni di studio nel cuore di una delle città più vivaci del mondo.

A raccontarlo è stata direttamente la Casa Reale norvegese, con una nota ufficiale: “All’inizio di agosto, la Principessa Ingrid Alexandra inizierà il suo corso di laurea triennale presso l’Università di Sydney e si è già sistemata nel campus”.

Ad accompagnare l’annuncio, anche una dichiarazione della giovane Principessa, piena di entusiasmo per questa nuova esperienza: “Non vedo l’ora di iniziare i miei studi all’Università di Sydney. Essere una studentessa sarà entusiasmante e non vedo l’ora di acquisire nuove prospettive sugli affari europei e internazionali. Sono sicura che imparerò molto“, ha detto.

Raquel Pires Photography / The Royal Court

La Famiglia Reale aveva già anticipato la notizia a maggio, dichiarando che la Principessa studierà a tempo pieno e vivrà in una residenza studentesca all’interno del campus.

Ingrid Alexandra di Norvegia: il look universitario

Per celebrare l’inizio di questa nuova avventura, sono stati pubblicati alcuni scatti di Ingrid Alexandra tra gli spazi verdi del campus e davanti all’iconica Opera House di Sydney.

Nelle immagini, la vediamo sorridente e rilassata, con un look molto più informale rispetto a quello istituzionale a cui ci ha abituati: sneaker bianche, jeans morbidi e un maglione blu navy. Un outfit semplice e pratico, perfetto per affrontare giornate tra libri, lezioni e nuove amicizie, immersa nel panorama universitario australiano.

Raquel Pires Photography / The Royal Court

Classe 2004, è la figlia del Principe Ereditario Haakon e della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Il suo trasferimento in Australia arriva dopo aver completato 15 mesi di servizio militare presso il Battaglione del Genio nella Brigata Nord: un’esperienza intensa e formativa che ha preceduto questo nuovo capitolo accademico.

Ora, l’impegno negli studi ha un obiettivo preciso: prepararla al meglio ai ruoli istituzionali che l’attendono. Ingrid Alexandra è, infatti, seconda in linea di successione al trono norvegese.

Una scelta, quella di studiare all’estero, sostenuta anche da Re Harald, che in un’intervista a un quotidiano norvegese ha commentato: “Riceverà indietro tutto con gli interessi composti quando tornerà a casa, quindi penso che sia solo un vantaggio. Deve avere la possibilità di studiare e di ricevere un’istruzione prima di iniziare a rappresentare il Paese”.

In fondo, Ingrid non è la prima della Famiglia Reale a fare questa scelta: sia Re Harald che il principe ereditario Haakon hanno studiato all’estero da giovani adulti. Un percorso che fa parte di una tradizione di crescita e apertura verso il mondo, prima di assumere il peso della Corona.