Le monarchie del futuro: chi sono gli eredi al trono

In futuro, ci saranno cinque regine e diversi re. Molti eredi al trono sono alle prese con i percorsi universitari e militari che li prepareranno a regnare

Fonte: IPA Leonor di Spagna, George del Regno Unito ed Elisabeth del Belgio

Le monarchie non sono un ricordo del passato. In un mondo che oscilla tra repubbliche e leadership spesso messe in discussione, le famiglie reali continuano a esercitare un soft power silenzioso ma influente. Dall’Europa al Medio Oriente, i giovani principi e principesse crescono sotto i riflettori globali, pronti un giorno a salire sul trono.

Tra i futuri sovrani ci saranno molte regine grazie anche all’abrogazione della legge salica che riserva l’ascesa al trono solo agli eredi maschi, fino a pochi anni fa vigente in molti Paesi.

Il Principe George del Regno Unito

Primogenito del Principe William e di Catherine Middleton, George è nato il 22 luglio 2013. È secondo in linea di successione dopo suo padre, il Principe del Galles, ed è destinato un giorno a diventare re. Sin da piccolo è cresciuto sotto i riflettori, ma i suoi genitori da sempre cercano di garantirgli un’infanzia più tranquilla e normale possibile, facendogli frequentare la scuola privata Lambrook, fuori Londra, e cercando di ridurre al minimo le apparizioni pubbliche.

Infatti il Principe George e i fratelli sono presenti solo in occasioni solenni come il Trooping the Colour, il VE Day o la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Sempre molto serio e posato sembra aver già capito bene quale sarà il suo ruolo in futuro.

La Principessa Leonor di Spagna

Nata il 31 ottobre 2005, Leonor è la figlia maggiore del Re Felipe VI e della Regina Letizia. Dovrà aspettare meno del Principe George perché è prima nella linea di successione al trono. Ha frequentato l’UWC Atlantic College in Galles, dove ha ottenuto il diploma internazionale, e ha poi intrapreso la formazione militare in tutte e tre le accademie delle Forze Armate spagnole, come prima di lei ha fatto suo padre.

Il 2025 è il suo secondo anno di addestramento e con la nave scuola della Marina militare spagnola sta facendo tappa in diversi Paesi del mondo. Nel 2023, per il giorno del suo compleanno la Principessa Leonor ha giurato fedeltà alla Costituzione, un gesto che ha segnato il suo progressivo ingresso nella vita pubblica.

La Principessa Elisabeth del Belgio

La Principessa Elisabeth è nata il 25 ottobre 2001 ed è la primogenita del Re Philippe e della Regina Matilde. Sarà la prima donna a regnare sul Belgio, grazie all’abolizione della legge salica avvenuta nel 1991. Come Leonor, anche lei ha frequentato l’Atlantic College nel Galles, seguendo poi un addestramento nell’Accademia Militare Reale di Bruxelles.

Successivamente è tornata sui libri studiando storia e politica al Lincoln College di Oxford e attualmente, avendo appena terminato il primo anno di un corso all’Università di Harvard, sta per iniziare uno stage a Bruxelles presso un ente pubblico.

La Principessa Catharina-Amalia dei Paesi Bassi

Nata il 7 dicembre 2003, Amalia è la prima figlia del Re Willem-Alexander e della Regina Maxima. Porta il titolo di Principessa d’Orange, riservato all’erede al trono olandese. Dopo aver concluso il liceo e essersi presa un anno sabbatico, ha deciso di iscriversi all’Università di Amsterdam frequentando il corso di laurea in politica, psicologia, legge ed economia. A causa di minacce ricevute da gruppi criminali, la sua sicurezza è stata rafforzata e ha dovuto lasciare il suo alloggio universitario.

Per oltre 100 anni, dal 1890 al 2013, nei Paesi Bassi hanno regnato tre regine consecutive e dopo il regno di Willem-Alexander sarà di nuovo una donna a salire al trono, Catharina-Amalia.

Il Principe Christian di Danimarca

Dopo l’abdicazione di Margherita II il 14 gennaio 2024, suo padre è diventato Re Frederik X e da allora Christian è l’erede al trono. Nonostante la giovane età, Christian, nato il 15 ottobre 2005, ha già preso parte a diversi eventi ufficiali, inclusi i festeggiamenti per il giubileo della nonna e per l’incoronazione del padre. A giugno 2024, il Principe ereditario si è diplomato all’Ordrup Gymnasium di Charlottenlund.

Pochi mesi dopo, è partito per un lungo soggiorno nell’Africa orientale per dedicarsi alla gestione di due fattorie, iniziando così ad occuparsi di temi sociali e ambientali. Per completare l’educazione di un erede al trono che si rispetti, nel febbraio 2025, il Principe Christian ha iniziato il servizio militare nel reggimento ussari a Slagelse.

La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia

Nata il 21 gennaio 2004, Ingrid Alexandra è la figlia del Principe Ereditario Haakon e della Principessa Mette-Marit di Norvegia. Dopo aver terminato il liceo, nell’autunno del 2024, la Principessa Ingrid Alexandra ha iniziato il servizio militare nel battaglione nella Brigata Nord, servizio che è stato completato da poco.

Il prossimo agosto inizierà un corso di laurea triennale in Lettere con specializzazione in relazioni internazionali ed economia politica presso l’Università di Sydney.

Per i suoi diciotto anni sono stati organizzati molti eventi che hanno coinvolto anche le istituzioni, una sorta di debutto ufficiale nella vita pubblica del Paese del quale sarà Regina dopo il padre. Come specificato sul sito ufficiale della monarchia norvegese: “In futuro, la Principessa Ingrid Alexandra avrà più impegni ufficiali per conto della Famiglia Reale, ma negli anni a venire il suo obiettivo principale sarà la sua istruzione”.

La Principessa Estelle di Svezia

Figlia della Principessa ereditaria Vittoria e del Principe consorte Daniel, Estelle è nata il 23 febbraio 2012. È seconda in linea di successione e diventerà regina regnante dopo sua madre. Vive con la famiglia al Palazzo Haga a Solna e frequenta il Campus Manilla sul Royal Djurgården, una scuola poco fuori Stoccolma. Estelle partecipa occasionalmente a eventi istituzionali insieme ai genitori e al fratello minore Oscar.

In Svezia, la giovane Principessa è già molto popolare e l’opinione pubblica guarda con favore e simpatia le future sovrane, prima Vittoria poi Estelle, dato che per molti secoli a regnare per legge sono stati solo uomini.

Il Principe Jacques di Monaco

Il Principe Jacques, Marchese di Baux, è nato il 10 dicembre 2014 ed è il figlio del Principe Alberto II e della Principessa Charlène. Jacques, insieme alla sorella gemella Gabriella, è già una piccola star nel Principato e appare regolarmente agli eventi pubblici come la Festa Nazionale di Monaco.

È il futuro volto della dinastia Grimaldi e continuerà la tradizione monegasca fatta di glamour e grandi eventi come il Ballo della Rosa o il Gran Premio di Monte Carlo che tanto affascinano tutto il mondo.

Il Principe Charles del Lussemburgo

Charles del Lussemburgo è il più piccolo erede al trono, infatti è nato il 10 maggio 2020 ed è figlio del Granduca ereditario Guillaume e della Granduchessa Stéphanie. Dopo l’annuncio dell’abdicazione del Granduca Henri, prevista per il prossimo ottobre, Guillaume diventerà Granduca, rendendo Charles il nuovo erede.

È ancora molto giovane, ma sicuramente seguirà la stessa educazione del padre con una formazione internazionale e militare.

Il Principe Hussein di Giordania

Andando fuori dai confini europei, ci sono altri giovani eredi al trono.

Il Principe Hussein bin Abdullah è nato il 28 giugno 1994 ed è il primogenito del Re Abdullah II e della Regina Rania. Hussein non è nato erede al trono di Giordania perché fino ai suoi 15 anni la posizione spettava al fratellastro di Re Abdullah. Nel 2009, Hussein è diventato principe ereditario e la Regina Rania, all’epoca, commentò la notizia affermando che il figlio avrebbe perso la sua infanzia, ma che in futuro sarebbe diventato un grande Re.

Da allora ha ricoperto un ruolo crescente nella vita pubblica della Giordania. Ha studiato storia internazionale alla Georgetown University negli Stati Uniti e ha frequentato l’Accademia Militare di Sandhurst nel Regno Unito, come suo padre e molti altri eredi reali.

Nel giugno 2023 ha sposato Rajwa Al Saif, e l’anno successivo è nata la loro prima figlia, Iman. Hussein rappresenta una nuova generazione di leadership araba: profondamente legata alla tradizione hashemita, ma con uno sguardo rivolto alla modernizzazione del Paese.

Il Principe Moulay Hassan del Marocco

Il Principe Moulay Hassan è nato l’8 maggio 2003 ed è il figlio maggiore del Re Mohammed VI e della Principessa Lalla Salma. È il Principe ereditario ed è destinato a diventare Hassan III. È noto per la sua compostezza durante gli eventi pubblici, nonostante la giovane età.

Parla fluentemente arabo, francese, inglese e spagnolo, e ha iniziato da anni a seguire il padre durante gli eventi ufficiali in contesti istituzionali e internazionali, come i funerali di Jacques Chirac e addirittura prendendo parte agli incontri bilaterali con i capi di Stato esteri.

Dopo essersi diplomato alla scuola di aviazione, Moulay Hassan, attualmente, sta studiando presso la facoltà di governance, scienze economiche e sociali dell’Università Mohammed V di Rabat, e si prepara a guidare un Paese in profonda evoluzione tra riforme economiche, identità culturale e modernizzazione del sistema.

La nuova generazione di eredi al trono cresce in un mondo che ha fatto grandi cambiamenti: è un pianeta più globalizzato e digitalizzato rispetto a quello dei loro genitori, e uno dei loro compiti sarà quello di mantenere una forte eredità istituzionale.

Questi giovani, non sono semplicemente “principi e principesse”, sono futuri capi di Stato che dovranno conciliare tradizione e innovazione, monarchia e modernità. Alcuni, stanno già muovendo i primi passi mentre altri sono ancora troppo piccoli, ma tutti condividono un destino comune: trovare un equilibrio tra tradizione e modernità.