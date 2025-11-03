La Principessa Ingrid Alexandria di Norvegia parla del fratello Marius Borg che rischia il carcere e rivela come sta la madre: "È difficile"

La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia ha rotto il silenzio su due dei problemi più complicati per la sua famiglia: la salute di sua madre, Mette-Marit, e l’incriminazione di suo fratello, Marius Borg Høiby. In un’intervista all’emittente norvegese NRK, l’ erede al trono ha confessato che gli ultimi mesi sono stati tutt’altro che facili, soprattutto dopo che il 28enne è stato accusato di 32 reati e ora rischia una pena detentiva di dieci anni .

“Certo che è difficile. Sia per noi che le siamo vicini, per me come sua sorella, sia per mia madre e mio padre. E naturalmente per tutti coloro che sono coinvolti in questo caso”, ha affermato la futura Regina con calma, evitando di entrare nei dettagli della questione che ha scosso le fondamenta della Famiglia Reale.

Non è chiaro se Ingrid sia attualmente in contatto con Marius Borg: i due non hanno lo stesso padre ma sono cresciuti insieme a Palazzo.

La Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia commenta i problemi familiari

A 21 anni, la figlia del Principe ereditario Haakon e della Principessa ereditaria Mette-Marit è pronta a diventare la prima donna a regnare autonomamente in Norvegia in oltre sei secoli. Ma lontana dagli impegni ufficiali e dai riflettori del Palazzo Reale, la giovane si trova attualmente a Sydney, dove qualche mese fa ha iniziato un nuovo capitolo accademico.

“Mi sento libera, sento decisamente di poter essere me stessa”, ha dichiarato. Dal campus dell’Università di Sydney, dove studia Scienze Sociali con specializzazione in Relazioni Internazionali ed Economia Politica, Ingrid Alexandra sta vivendo un’esperienza che considera fondamentale per il suo futuro.

“Credo fermamente che la mia formazione sarà molto rilevante per il lavoro che svolgerò in futuro. Penso che sia importante avere una conoscenza di base del sistema politico, delle relazioni internazionali e di come funzionano le cose”, ha affermato con sicurezza.

“Si impara molto semplicemente parlando, avendo buone discussioni, anche quando non si è d’accordo. Credo che questo sarà molto importante per me anche in futuro”, ha aggiunto.

La malattia di Mette-Marit di Norvegia è peggiorata

Tuttavia, non è stato tutto facile. Essere lontana dalla sua famiglia, in un momento in cui sua madre sta affrontando l’aggravarsi della sua malattia, si sta rivelando particolarmente complicato.

Mette-Marit di Norvegia, che soffre di fibrosi polmonare cronica, ha dovuto ridurre i suoi impegni ufficiali e, secondo una recente dichiarazione della Casa Reale, la sua “routine quotidiana sta cambiando più rapidamente di prima” a causa dei sintomi e della stanchezza.

Ingrid Alexandra è molto sincera al riguardo: “È difficile… La mamma ha una malattia cronica da molto tempo, ma cerco di rimanere in contatto con lei e parliamo molto al telefono“. Riconosce che sua madre la incoraggia a continuare gli studi: “Penso che voglia che io sia qui a studiare. Lo so. Ma ovviamente è dura stare lontano… Sono orgogliosa di mia madre; ha un’incredibile forza di volontà per andare avanti”.

Con questa intervista, Ingrid Alexandra compie un altro passo verso il suo destino di futura Regina, dimostrando non solo la sua preparazione, ma anche una grande maturità emotiva di fronte alle sfide che la sua famiglia deve affrontare.

