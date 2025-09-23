Mette-Marit di Norvegia, la malattia peggiora: “Ho bisogno di maggiore aiuto”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mette-Marit di Norvegia

La salute di Mette-Marit di Norvegia è di nuovo sotto i riflettori. Dopo lo scandalo del figlio maggiore Marius Borg Høiby, le sue condizioni polmonari sono peggiorate. La moglie del Principe Haakon ha confermato, attraverso una dichiarazione rilasciata dalla famiglia reale norvegese, che dovrà prendersi un mese di pausa dal suo programma ufficiale per curare i sintomi della fibrosi polmonare cronica, di cui soffre ormai dal 2018.

La Principessa Mette-Marit di Norvegia sta ancora male

La futura Regina di Norvegia dovrà sospendere le sue attività ufficiali a ottobre per concentrarsi su questo trattamento, che mira a migliorare la sua qualità di vita. La malattia, che provoca l’indurimento del tessuto polmonare e rende difficile la respirazione, ha influenzato direttamente la sua capacità di lavorare negli ultimi anni, costringendola a ridurre i suoi impegni e a dare priorità al riposo.

Nella nota divulgata alla stampa viene sottolineato che Mette-Marit “si sottoporrà a un mese di riabilitazione polmonare in Norvegia a partire dall’inizio di ottobre”, con alcune eccezioni legate alle sue apparizioni pubbliche. Tra queste, una cena per i rappresentanti del Parlamento norvegese, lo Storting, al Palazzo Reale di Oslo il 23 ottobre. L’attività lavorativa, salvo complicazioni, dovrebbe poi riprendere regolarmente a novembre.

“Avrei dovuto farlo molto tempo fa, ma ora è il momento. Quindi lo farò. Perché ho bisogno di un po’ più di aiuto di prima per affrontare la vita quotidiana con la fibrosi polmonare”, ha detto la 52enne all’emittente televisiva norvegese NRK durante l’ultimo evento a cui ha preso parte. Interrogata dai giornalisti, ha aggiunto che ciò che spera di più da questo processo è poter condividere esperienze con altre persone che soffrono della stessa condizione e trovare strategie per gestire meglio la loro vita quotidiana.

La malattia di Mette-Marit di Norvegia

Nel 2018 Mette-Marit di Norvegia ha ricevuto la diagnosi di fibrosi polmonare cronica e non ha esitato a renderla pubblica. Lo ha fatto per evitare che nessuno speculasse sui motivi della sua assenza dagli eventi pubblici e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia. Da allora, la Casa Reale è stata molto trasparente nel riferire sulla salute della Principessa Ereditaria. Infatti, le hanno assicurato che avrebbero adattato il suo programma per migliorare la sua salute e il suo lavoro, poiché i suoi sintomi includono forte affaticamento, mancanza di respiro e tosse.

Possono inoltre verificarsi anche perdita di peso inspiegabile, dolori muscolari o articolari e ispessimento delle dita. Non esiste una cura, ma solo trattamenti che aiutano a rallentare la progressione della malattia e a migliorare la qualità della vita di chi ne soffre. Mette-Marit stessa ha rivelato che i suoi polmoni stanno “combattendo duramente”.

Ha anche ammesso che la malattia è “un po’ più grave in alcuni giorni rispetto ad altri”. E che la parte più difficile è quando deve stare davanti ai microfoni della stampa e respirare affannosamente. “Mi stresso molto”, ha confidato. Nei casi più gravi, si può prendere in considerazione il trapianto di polmone, sebbene non tutti i pazienti siano idonei a questo tipo di procedura.

Le preoccupazioni per il figlio Marius Borg

A pesare sulla situazione di Matte-Merit anche lo scandalo che ha coinvolto il figlio più grande Marius Borg. Il ragazzo rischia una condanna fino a dieci anni di carcere dopo essere stato accusato di 32 reati, tra cui stupro. Tutto è iniziato con il suo arresto nell’agosto 2024, dopo una lite con la fidanzata, e sono iniziate a emergere diverse accuse, una più grave dell’altra.

Tra queste, abusi sessuali, maltrattamenti e aggressioni, minacce e violazione di ordini restrittivi. Toccherà attendere fino al 3 febbraio 2026, giorno in cui inizierà il processo, per determinare le responsabilità del figlio della Principessa, nato da un rapporto di gioventù.

Tutto ciò ha inciso notevolmente sull’immagine della Corona, in particolare su quella di Mette-Marit, che ora i sudditi non vedono più di buon occhio come possibile Regina. Secondo un recente sondaggio, il 45% degli intervistati ha un'”opinione negativa” sulla Principessa, non ritenendola all’altezza del trono.