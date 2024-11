Marius Borg Hoiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia arrestato per stupro

Fonte: IPA Marius Borg Høiby

Marius Borg Hoiby, il figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia, è stato arrestato con l’accusa di stupro. Nella nota della polizia si legge che è sospettato di aver avuto “un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto”.

Marius Borg Hoiby arrestato con l’accusa di stupro

“Quello che la polizia può dire sullo stupro è che si tratta di un atto sessuale senza rapporto. Si dice che la vittima non sia stata in grado di resistere all’atto”, così si legge nel comunicato delle forze dell’ordine.

Marius Borg Hoiby è stato arrestato per sospetto stupro nella serata di lunedì 18 novembre, dopo tra l’altro una serie di provvedimenti nei suoi confronti, tra cui l’interdizione dai Palazzi Reali, a seguito dei reiterati arresti tra agosto e settembre.

Secondo la polizia, quando è stato arrestato lunedì, Borg Hoiby si trovava in auto con la presunta vittima dell’incidente di agosto. La polizia ha anche affermato che i sospetti relativi all’incidente di agosto includevano violenza domestica. Hanno detto che dovevano ancora decidere se sarebbe stato messo in custodia cautelare.

Marius Borg Hoiby, gli arresti e le accuse precedenti

Marius Borg Hoiby è nato da una relazione precedente al matrimonio di Mette-Marit, futura Regina di Norvegia, con Hakoon. Non è la prima volta che il 27enne finisce in manette. Lo scorso 4 agosto infatti è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito “fisicamente e psicologicamente” una donna sui vent’anni, che è stata riconosciuta come la sua fidanzata la sua fidanzata.

Un mese dopo, a settembre, è stato di nuovo arrestato per presunta violazione di un ordine restrittivo in seguito a “un incidente in un appartamento”. Il figlio di Mette-Marit fu rilasciato dopo una trentina di ore con nuove imputazioni dopo aver presumibilmente contattato una delle vittime da un numero di telefono nascosto, nonostante l’ordine restrittivo imposto. Infatti, i provvedimenti presi nei suoi confronti hanno spinto altre due ex fidanzate, Nora Haukland e Juliane Snekkestad, a formulare ulteriori accuse nei suoi confronti.

Allora, dopo otto interrogatori, il ragazzo negò tutte le accuse, pur ammettendo di essere coinvolto nel primo scandalo, e il suo avvocato Øyvind Bratlien dichiarò che in 17 anni di carriera non aveva “mai assistito o sentito parlare di un arresto con una base fattuale e giuridica così debole”.

Marius ha comunque ammesso di aver avuto tre relazioni turbolente e si è assunto le proprie responsabilità fornendo spiegazioni sugli abusi riguardanti la prima storia, ma ha declinato ogni colpa nei casi di Haukland e Snekkestad.

Sta di fatto che in seguito ai reiterati scandali, la Famiglia Reale ha preso le distanze dal figlio di Mette-Marit, vietandogli categoricamente l’accesso alla residenza reale di Skaugum.

Nato il 13 gennaio 1997, Marius Borg Høiby è stato allevato e cresciuto da Mette-Marit e Hakoon insieme alla sorellastra Ingrid Alexandra, 20 anni, e al fratellastro Sverre Magnus, 18 anni. Mentre questi ultimi detengono un titolo nobiliare e un ruolo all’interno della Corona, il primogenito di Mette-Marit non ha alcun incarico pubblico ufficiale.