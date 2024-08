Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia si scusa: “La mia fidanzata non lo meritava”

Fonte: Getty Images Marius Borg Høiby e Mette-Marit di Norvegia

Non si placa lo scandalo che sta vedendo coinvolta la Casa Reale di Norvegia: il primogenito di Mette-Marit, moglie dell’erede al trono Haakon Magnus, dopo essere stato arrestato per aggressione ai danni di una ragazza di vent’anni, ha rilasciato un comunicato tramite il suo legale in cui si scusa con lei. Una vicenda gravissima, visto che la giovane era finita in ospedale con una commozione cerebrale, che ha investito tutta la Famiglia Reale.

Marius Borg Høiby, perché è stato arrestato

Il figlio della Principessa Mette-Marit di Norvegia, Marius Borg Høiby, era stato arrestato una settimana fa per aver aggredito “fisicamente e psicologicamente” una ragazza sui vent’anni, che secondo la polizia era legata sentimentalmente al giovane. Una vicenda molto grave, anche perché Marius aveva trascorso due notti in isolamento e su suggerimento del suo legale Øyvind Bratlien aveva deciso di non rispondere alle domande degli inquirenti.

La polizia sarebbe in possesso di un video in cui il ragazzo minaccerebbe la vittima di dare fuoco ai suoi abiti se non avesse fatto ciò che lui voleva, e pare che l’appartamento dove è avvenuta l’aggressione fosse in condizioni pessime, con un coltello conficcato in una parete e un lampadario distrutto.

Il comunicato di scuse

Dopo essersi rifugiato a Skaugum, residenza estiva della Famiglia Reale, Marius Borg Høiby avrebbe deciso di chiarire la sua posizione tramite un comunicato diffuso dal suo avvocato, in cui chiede scusa alla ragazza: secondo la stampa norvegese si tratterebbe di Rebecca Helberg Arntsen, a cui il figlio di Mette-Marit sarebbe legato dalla fine del 2023.

“Lo scorso fine settimana è successa una cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. Intossicato da alcol e cocaina, dopo una discussione ho commesso lesioni personali e distrutto oggetti in un appartamento”, si legge nella nota. E continua svelando di soffrire di dipendenze: “Ho diversi disturbi mentali, il che significa che durante la mia infanzia e la mia vita adulta ho avuto e continuo ad avere problemi. Ho lottato a lungo con l’abuso di sostanze, problema per cui in passato sono anche stato in cura. Ora riprenderò le cure, e lo farò con molta serietà”.

È la prima volta che il ragazzo ammette pubblicamente di avere delle dipendenze, ma di certo non è una sorpresa che faccia uso di sostanze: nel febbraio 2023 erano state scoperte delle immagini di Nora, una famosa ex fidanzata di Borg, in cui appariva con in mano un pacchetto sospetto che sembrava cocaina.

“Per me la cosa più importante è chiedere scusa alla mia ragazza. Non meritava quello che è successo quella notte, né meritava le pressioni estreme da parte della stampa norvegese e straniera. Mi dispiace amore mio, questo non sarebbe mai dovuto accadere e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni”, ha fatto sapere Marius, che ha voluto estendere le scuse anche alla sua famiglia. “So che le mie azioni vi hanno sconvolti“.

Ad oggi la Casa Reale norvegese non si è espressa sulla questione: la madre Mette-Marit non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, mentre l’erede al trono Haakon Magnus l’ha definita una situazione “estremamente grave”.

Pare però che non sia la prima volta che Marius compia gesti di questo genere: la sua ex fidanzata, a modella e coniglietta di Playboy Juliane Snekkestad, ha dichiarato di essere stata sottoposta a “violenza fisica e psicologica” durante la loro Storia. “Ora non scelgo più di rimanere in silenzio”, ha scritto su Instagram, “tutto questo è già accaduto e deve essere fermato adesso”.