Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo

Il giovane è indagato per una ventina di reati ma questo non gli ha impedito di continuare a credere nell'amore e ritrovare il sorriso con Andrea Shaw

Getty Images Marius Borg e Mette-Marit

Con i capelli tinti di nero e profilo basso, Marius Borg Høiby si è allontanato dai riflettori. Una mossa più che necessaria dopo che i suoi precedenti penali, per i quali è sotto inchiesta, hanno destabilizzato la Corona norvegese e, in particolare, sua madre, la Principessa Mette-Marit, che ha cominciato a soffrire di gravi problemi di salute mentre il ventottenne accumulava uno scandalo dopo l’altro. Anche se la vicenda è ancora lontana dalla sua conclusione, il ragazzo sembra aver trovato un po’ di pace grazie ad Andrea Shaw, figlia di un facoltoso uomo d’affari.

La nuova fidanzata di Marius Borg di Norvegia

Stando a quanto riporta il quotidiano norvegese Se og Hør, il figlio di Mette-Marit di Norvegia avrebbe una nuova relazione con una donna della sua cerchia ristretta: Andrea Shaw, la figlia di un caro amico di suo padre. Fonti del quotidiano confermano che la relazione si è consolidata parecchio nell’ultimo periodo dopo un’amicizia durata anni.

Secondo la stampa, la coppia vive insieme in un appartamento a Frogner, un quartiere esclusivo a ovest di Oslo, ed è stata avvistata in destinazioni diverse come il fiordo di Oslo, la città costiera di Kragerø e sull’isola Sainte Marguerite, nei dintorni di Cannes.

Qui Marius è stato fotografato sulla spiaggia privata di La Guérite, accompagnato da Andrea e Per Morten Hansen, un caro amico di suo padre, Morten Borg, e genitore della ragazza.

A quanto pare Andrea, 26 anni, è stata molto vicina a Marius in questo anno così complicato. E la storica amicizia si è trasformata velocemente in qualcosa di più romantico e passionale.

Lo scandalo che ha travolto il figlio di Mette-Marit

La vita del figlio di Mette-Marit è cambiata totalmente nell’ultimo anno: Marius è accusato di una ventina di reati da quando, nell’aprile del 2024, ha avuto un grave alterco con la sua ex fidanzata, Rebecca Helberg, che si è concluso con una commozione cerebrale in ospedale.

Le autorità hanno trovato l’appartamento in cui i due alloggiavano in condizioni disastrose. Giorni dopo, Marius ha ammesso che il suo comportamento aggressivo era dovuto all’abuso di sostanze. Quella notte, aveva consumato alcol e cocaina. Tre mesi dopo, sono arrivate le accuse di stupro, insieme ad altri casi.

Lo scorso giugno, la polizia ha annunciato che Høiby è “sospettato di 23 crimini”, tra cui tre stupri. Il suo avvocato, Petar Sekulic, ha dichiarato che il suo cliente prende questa vicenda “molto seriamente” e che “ha sempre collaborato con le autorità”. Il caso è stato inoltrato alla procura di Oslo.

Il primogenito di Mette-Marit, avuto prima del suo matrimonio con il Principe ereditario Haakon, è accusato di un capo d’imputazione per stupro, due capi d’imputazione per stupro senza rapporto sessuale e quattro capi d’imputazione per comportamento sessualmente offensivo.

Questo elenco include anche minacce, vandalismo, abusi e reati di tratta di esseri umani. Altri possibili reati, come gli abusi sessuali ai danni di una delle sue ex fidanzate, sono stati archiviati per mancanza di prove.

Secondo quanto riportato dalla polizia, più di una dozzina di persone sono elencate come vittime del caso, tra cui diversi ex partner di Marius. Ad oggi, però, Høiby riconosce solo i reati di violenza contro una donna e minacce contro un uomo ma non lo stupro.

La famiglia reale norvegese è stata piuttosto riluttante a commentare la vicenda che ha generato scandalo nel paese nordico, sebbene Haakon abbia riconosciuto la “gravità” delle accuse e Mette-Marit abbia ammesso che l’anno scorso è stato “molto difficile” e che la famiglia ha ricevuto “aiuto professionale” dal sistema sanitario .

Høiby non ha impegni ufficiali con la famiglia reale, sebbene partecipi ad alcune celebrazioni, come i compleanni dei suoi fratelli, e abbia sempre mantenuto un rapporto sia con Haakon che con Re Harald V e la Regina Sonja.