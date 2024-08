Il caso del figlio di Mette-Marit di Norvegia fa scandalo: il trono è a rischio

Fonte: Getty Images Marius Borg

Continua a far discutere il caso di Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, arrestato per aver aggredito quella che si è scoperta essere la sua fidanzata, finita in ospedale con una commozione cerebrale. Il comportamento del giovane ha gettato nuove ombre sulla Casa Reale di Norvegia, già investita dalle polemiche per il passato della Principessa segnato da una relazione problematica, che potrebbe creare problemi al futuro Re Haakon Magnus.

Haakon Magnus, il trono è a rischio: i norvegesi non lo vogliono come Re

Non è un periodo facile per la Casa Reale di Norvegia: Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è stato arrestato (e poi rilasciato) per aver aggredito fisicamente la sua fidanzata. Il giovane dopo essersi rifugiato a Skaugum, residenza estiva della famiglia, ha deciso di chiedere pubblicamente scusa alla ragazza, ammettendo di avere problemi di dipendenza da alcol e droga.

“So che le mie azioni vi hanno sconvolti”, ha fatto sapere il primogenito della Principessa alla sua famiglia, anche se l’erede al trono Haakon Magnus aveva definito la situazione come “estremamente grave”. Quel che è certo è che il popolo sta perdendo fiducia nel suo futuro Re, tanto che quasi tre norvegesi su quattro non vogliono che il Re Harald abdichi, nonostante l’età avanzata e gli evidenti problemi di salute.

Un duro colpo per il Principe, che da anni si prepara per il suo ruolo sul trono di Norvegia: è chiaro che il caso di Marius Borg sta incidendo sull’immagine del suo patrigno. “È impossibile separare Marius Borg da sua madre, e sua madre da Haakon, quindi sono intrinsecamente legati. Tutto ciò che Marius fa durante la sua vita avrà un impatto sulla monarchia norvegese. La scusa che non è un membro della Famiglia Reale non serve in questo caso, dato che si tratta di un giovane cresciuto nella casa di futuri re e che ora commette atti come la violenza contro una donna. È una questione molto seria che sta mettendo a dura prova su Haakon”, ha raccontato una fonte anonima alla testata spagnola Vanitatis.

Marius Borg Høiby, le accuse nei suoi confronti

Sebbene non faccia parte della Monarchia, Marius Borg Høiby è pur sempre il primogenito della Principessa, nonché fratello del secondo in linea di successione il trono e le sue azioni avranno sempre un impatto sulla Corona. Oltre alle accuse di Rebecca Helberg Arntsen, la polizia ha confermato di aver avviato un’indagine contro Høiby in altri due diversi casi, in cui sono coinvolte Juliane Snekkestad e Nora Haukland, entrambe ex fidanzate di Marius.

La posizione del ragazzo si fa sempre più problematica, anche se ha cercato di chiedere scusa alla fidanzata: “L’uso di droga e le mie diagnosi non giustificano quello che è successo nell’appartamento di Frogner domenica sera lo scorso fine settimana. Voglio prendermi la responsabilità di quello che ho fatto e darò spiegazioni oneste alla polizia”, aveva dichiarato con un comunicato alla stampa qualche giorno fa.