Scandalo a corte: le gravi accuse a Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia

Fonte: Getty Images Mette-Marit di Norvegia

La Casa Reale di Norvegia sta vivendo uno degli scandali più gravi della sua storia recente: Marius Borg Høiby, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è stato arrestato per aver aggredito una ragazza sui vent’anni, finita in ospedale con una commozione cerebrale.

Accuse gravissime per il giovane, che è stato rilasciato ed è fuggito a Skaugum, residenza estiva della famiglia, dove sta cercando di stare lontano dai riflettori. Mossa che sta facendo discutere quella della Principessa Mette-Marit, che ha deciso di avere un colloquio con la vittima.

L’arresto di Marius Borg Høiby per aggressione: cosa è successo

Non è un periodo facile per Mette-Marit di Norvegia, che combatte da anni contro una fibrosi polmonare che ad inizio anno l’ha portata ad annullare tutti i suoi impegni pubblici. La Principessa adesso è alle prese con uno degli scandali più pesanti che la Casa Reale di Norvegia si è vista costretta ad affrontare negli ultimi anni. Il figlio Marius Borg Høiby è stato arrestato solo una settimana fa per aver aggredito “fisicamente e psicologicamente” una ragazza sui vent’anni, finita in ospedale con una commozione cerebrale.

Le accuse sono gravissime: la polizia sarebbe in possesso di un video in cui il ragazzo minaccerebbe la vittima di dare fuoco ai suoi abiti se non avesse fatto ciò che lui voleva. Ma non solo: l’appartamento dove è avvenuta l’aggressione è stato gravemente danneggiato e pare che nelle foto in possesso dalle forze dell’ordine ci sarebbero un coltello conficcato in una parete e un lampadario in frantumi sul pavimento, come riportato dal quotidiano Se og Hør.

Marius Borg Høiby è stato arrestato dalla Polizia di Oslo per “lesioni personali“, come comunicato in una nota stampa, ed è stato tenuto due notti in isolamento. Stando a quanto diffuso dal giornale, il ragazzo avrebbe fatto scena muta davanti agli inquirenti come suggerito dal suo legale Øyvind Bratlien, tra i più famosi avvocati norvegesi, celebre per aver difeso diversi criminali del paese.

Oggi il figlio della Principessa è stato rilasciato e si è rifugiato a Skaugum, residenza estiva della famiglia, mentre il Principe Haakon Magnus, marito di Mette-Marit di Norvegia, ha spiegato durante la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi che si tratta di una questione “estremamente grave” e che la polizia sta indagando. Secondo quanto riportano i media norvegesi, il ragazzo rischierebbe fino a due anni di carcere.

Il gesto di Mette-Marit di Norvegia

Dopo aver assistito ai Giochi Olimpici, la principessa ha fatto visita alla vittima, come confermato dall’ufficio stampa della Famiglia Reale norvegese e riportato dal quotidiano Aftenpossten, uno dei più letti del paese.

Un gesto che sta facendo parecchio discutere, visto che di solito la legge non concede incontri con i parenti degli aggressori. Pare però che la Principessa conosca bene la ragazza, che sarebbe molto vicina al figlio (la polizia avrebbe confermato che i due fossero legati da una relazione amorosa).

Secondo fonti del quotidiano Se og Hør, la Mette-Marit ha avuto una “conversazione semplice ed empatica con la vittima“, con l’intento di confortarla ed esprimerle il suo sostegno.

Le dichiarazioni dell’ex fidanzata

Anche una ex fidanzata del ragazzo, di nome Juluane Snekkestad, ha voluto parlare con la stampa dichiarando di essere stata sottoposta a “violenza fisica e psicologica” nel corso della loro relazione. “Ora non scelgo più di rimanere in silenzio”, ha scritto su Instagram, “tutto questo è già accaduto e deve essere fermato adesso”.

Marius Borg Høiby, un ragazzo “problematico”

Marius Borg Høiby non è nuovo agli scandali: il figlio della Principessa – frutto della relazione di Mette-Marit con Morten Borg, cresciuto da sua madre e dal futuro erede al trono Haakon, insieme ai figli della coppia, la Principessa Ingrid Alexandra e il Principe Sverre Magnus – aveva già fatto parlare di sé per il suo comportamento non proprio negli schemi.

Oltre alle sue criticatissime relazioni, le scorribande nella vita notturna di Oslo, il giovane è stato sorpreso al volante durante una corsa sfrenata in macchina mentre postava il “fattaccio” su Instagram qualche mese fa. E ha fatto discutere la sua assenza ai festeggiamenti dei 50 anni di Mette-Marit e Haakon Magnus, lasciando intuire che i rapporti con il patrigno non siano sereni.

Del resto, la sua posizione nella Famiglia Reale è sempre stata un po’ controversa: non partecipa più a eventi pubblici per sua scelta e a differenza dei fratellastri non ha alcun ruolo ufficiale. “Marius ha sempre avuto un ruolo difficile da definire nella sfera pubblica. È e sarà una parte eccezionalmente importante della nostra famiglia, è diventato il simbolo della scelta insolita che abbiamo fatto quando ci siamo sposati e allo stesso tempo non avrà doveri pubblici come i suoi fratelli”, aveva spiegato Mette-Marit.