Mette-Marit di Norvegia, il figlio lascia il Palazzo: affitta una casa e preoccupa i vicini

La famiglia reale norvegese è tornata al centro dell’attenzione per via di due eventi legati alla vita privata dei figli della Principessa ereditaria Mette-Marit. Nelle ultime 24 ore, è stato rivelato che Marius Borg ha lasciato il Palazzo di Skaugum, scatenando la rabbia dei nuovi vicini. Mentre il fratello minore, il Principe Sverre Magnus e la sua fidanzata, Amalie Giaever Macleod, hanno posto fine alla loro relazione poche settimane dopo l’inizio della convivenza a Milano.

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius Borg costretto a cambiare casa

In attesa del processo che stabilirà le sorti del suo futuro – rischia fino a dieci anni di carcere – Marius Borg Høiby, il controverso figlio della Principessa Mette-Marit, ha deciso di lasciare la storica residenza di Skaugum.

Prima Marius viveva in una casa nella tenuta reale, nel cui seminterrato si sarebbe verificato uno dei presunti abusi durante una delle sue scandalose feste. La Corona norvegese ha cercato di prendere le distanze da tuto ciò, suggerendo cortesemente a Marius di trovare alloggio altrove.

Ora, Marius vive in un appartamento in affitto nel quartiere Frogner di Oslo, sede della maggior parte delle ambasciate e delle residenze di lusso. Questa zona benestante della capitale norvegese è recentemente diventata la casa di Marius, allontanandolo, almeno pubblicamente, dalla famiglia reale, inclusi sua madre e i suoi fratelli, la Principessa Ingrid Alexandra di Norvegia e il Principe Sverre Magnus.

Ma quella che sembrava una soluzione alla controversia ne ha generata una nuova, poiché il suo trasferimento in questo esclusivo quartiere di Oslo ha sollevato interrogativi tra i sudditi. Il prezzo dell’affitto di un appartamento nella zona varia dalle 30.000 alle 50.000 corone al mese, ovvero tra 2.550 e 4.252 euro.

Senza un lavoro, il 28enne vive con un sussidio fornito dalla madre che, secondo alcuni, avrebbe provato anche ad insabbiare alcune prove della colpevolezza di Marius.

Come se non bastasse, i vicini non sembrano molto contenti dell’arrivo di Marius. Il quartiere è noto per i suoi servizi esclusivi come piscina, sauna e impianti sportivi: un ambiente progettato per una vita serena. Questa tranquillità è proprio uno degli aspetti più apprezzati da chi ci vive. Per questo molti sono preoccupati per l’arrivo di Marius Borg e temono i suoi party sfrenati che potrebbero disturbare la quiete di Frogner .

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Sverre Magnus torna single

Mentre il fratello maggiore si prepara ad affrontare la prova più importante della sua vita, il Principe Sverre Magnus è tornato single. Il figlio di Haakon e Mette-Marit, terzo in linea di successione al trono norvegese, ha rotto con la sua fidanzata, Amalie Giæver Macleod. A farlo sapere è sempre il beninformato Se og Hør.

La ragazza era ormai parte integrante della famiglia reale e andava molto d’accordo con i nonni del suo ex compagno, Re Harald e la Regina Sonja di Norvegia. È stata vista in più di un’occasione a eventi organizzati da Mette-Marit, sua suocera, con cui condivide la passione per la letteratura. Da quando ha confermato la sua relazione con Sverre Magnus, ha sempre mantenuto un basso profilo.

Nonostante la giovane età, la loro relazione sembrava molto solida. Qualche mese fa l’ex coppia si è trasferita a Milano, dove il Principe è concentrato sulla carriera artistica come fotografo presso la Sverre Magnus Productions mentre Amalie è impegnata con i suoi studi presso la prestigiosa Università Bocconi. Avvolti nel mistero, per ora, i motivi della rottura improvvisa.

