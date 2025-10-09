Mette-Marit di Norvegia, malata e lontana dal marito. Haakon rompe il silenzio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mette-Marit e Haakon di Norvegia

Un periodo particolarmente duro per Mette-Marit di Norvegia. La Principessa è stata costretta ad annullare tutti i suoi impegni pubblici per sottoporsi ad un intenso trattamento di cure. Da tempo sta lottando contro la fibrosi polmonare. E il marito Haakon è lontano da lei, impegnato in un viaggio negli Stati Uniti.

Come sta Mette-Marit di Norvegia, le parole del Principe Haakon

Mette-Marit di Norvegia è stata costretta a ritirarsi dagli impegni reali per concentrarsi sulla sua salute, e il Principe ereditario Haakon non ha nascosto quanto gli manchi la sua presenza durante un tour negli Stati Uniti.

L’erede al trono, 52 anni, sta visitando Iowa, Minnesota e New York per celebrare il 200esimo anniversario della prima emigrazione norvegese in America, ma lo sta facendo da solo, mentre la moglie si sta concentrando sulla riabilitazione per la fibrosi polmonare, una malattia cronica che le è stata diagnosticata nel 2018.

Durante una visita a Decorah, in Iowa, che divenne un punto di ritrovo per i norvegesi negli anni ’50 dell’Ottocento, al futuro re è stato chiesto dell’assenza di Mette-Marit. “È sempre più bello viaggiare insieme – ha detto Haakon – Ma penso che sia fantastico poter essere qui comunque, e penso sia positivo che lei possa seguire la riabilitazione polmonare che sta facendo ora”.

Un mese fa la Principessa ereditaria, 52 anni, ha annunciato una pausa di un mese dagli impegni reali per riposare e riprendersi.

“Avrei dovuto farlo molto tempo fa, ma ora è il momento”, ha ammesso Mette-Marit. “Quindi lo farò. Perché ho bisogno di un po’ più di aiuto di prima per affrontare la vita quotidiana con la fibrosi polmonare”.

Alla reale è stata diagnosticata questa malattia – che causa mancanza di respiro, affaticamento e tosse – sette anni fa e, lo scorso marzo, il Palazzo ha confermato che la situazione è peggiorata.

La malattia di Mette-Marit di Norvegia

Nel 2018 Mette-Marit di Norvegia ha ricevuto la diagnosi di fibrosi polmonare cronica e non ha esitato a renderla pubblica. Lo ha fatto per evitare che nessuno speculasse sui motivi della sua assenza dagli eventi pubblici e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia. Da allora, la Casa Reale è stata molto trasparente nel riferire sulla salute della Principessa Ereditaria.

Non esiste una cura, ma solo trattamenti che aiutano a rallentare la progressione della malattia e a migliorare la qualità della vita di chi ne soffre. Mette-Marit stessa ha rivelato che i suoi polmoni stanno “combattendo duramente”.

Ha anche ammesso che la malattia è “un po’ più grave in alcuni giorni rispetto ad altri”. E che la parte più difficile è quando deve stare davanti ai microfoni della stampa e respirare affannosamente. “Mi stresso molto”, ha confidato. Nei casi più gravi, si può prendere in considerazione il trapianto di polmone, sebbene non tutti i pazienti siano idonei a questo tipo di procedura.

Le preoccupazioni per il figlio Marius Borg

A pesare sulla situazione di Matte-Merit anche lo scandalo che ha coinvolto il figlio più grande Marius Borg. Il ragazzo rischia una condanna fino a dieci anni di carcere dopo essere stato accusato di 32 reati, tra cui stupro. Tutto è iniziato con il suo arresto nell’agosto 2024, dopo una lite con la fidanzata, e sono iniziate a emergere diverse accuse, una più grave dell’altra.

Tra queste, abusi sessuali, maltrattamenti e aggressioni, minacce e violazione di ordini restrittivi. Toccherà attendere fino al 3 febbraio 2026, giorno in cui inizierà il processo, per determinare le responsabilità del figlio della Principessa, nato da un rapporto di gioventù.

Tutto ciò ha inciso notevolmente sull’immagine della Corona, in particolare su quella di Mette-Marit, che ora i sudditi non vedono più di buon occhio come possibile Regina. Secondo un recente sondaggio, il 45% degli intervistati ha un’”opinione negativa” sulla Principessa, non ritenendola all’altezza del trono.