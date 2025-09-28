Mette-Marit di Norvegia e la storia con Morten, il padre di Marius. Vita sfrenata e separazione

Molto prima di diventare Principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit ha vissuto una storia d'amore che ha segnato una svolta nella sua vita personale

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mette-Marit di Norvegia

Oggi la Principessa Mette-Marit di Norvegia è riconosciuta per il suo impegno istituzionale e il suo stile sobrio, ma negli anni ’90 conduceva una vita molto diversa. La diretta interessata non ha mai nascosto di aver vissuto un periodo turbolento, quando era una ventenne, e passava da un festino all’altro in cui gli ospiti facevano uso regolare di droghe, come l’ecstasy. È stato in quel periodo che ha incontrato Morten Borg, un uomo con cui ha vissuto un’appassionante quanto breve relazione che ha portato alla nascita del figlio Marius Borg.

La storia d’amore tra Mette-Marit di Norvegia e Morten Borg

Prima di incontrare Morten Borg, Mette-Marit di Norvegia era sul punto di sposare l’uomo d’affari John Ongby, 14 anni più grande di lei, anche lui accusato di reati legati alla droga. Dopo il matrimonio saltato ha conosciuto in una discoteca Morten, all’epoca dj di musica elettronica.

La loro relazione è stata intensa ma breve e terminata quando Mette-Marit è rimasta incinta di Marius, nato nel 1997. Nonostante la rottura Morten è sempre stato presente nella vita del figlio, oggi al centro di uno scandalo dopo che è stato accusato di 32 reati, tra cui violenze e abusi.

Trascorreva un fine settimana sì e uno no con il bambino in un piccolo appartamento a Oslo. Due anni dopo il parto, Mette-Marit ha incontrato il Principe Haakon, erede al trono norvegese.

La relazione ha suscitato molte controversie anche se dai più romantici Mette-Marit è stata subito definita una Cenerentola moderna. A quel tempo Borg aveva già alle spalle una storia di criminalità e problemi di droga: era stato arrestato dieci anni prima per possesso e abuso di cocaina, un episodio per il quale aveva scontato due pene detentive. La sua fedina penale è stata segnata pure da episodi di violenza e guida in stato di ebbrezza.

Inoltre Mette-Marit proveniva da una famiglia difficile, con un padre alcolizzato e violento, e il fatto di essere una madre single non giovava di certo alla sua reputazione, duramente criticata anche da sua cognata, Martha Louise di Norvegia.

Quando Mette-Marit e Haakom si sono sposati nel 2001, Marius, pur non essendo di sangue reale, si è trasferito con la madre nel Palazzo Skaugum ma i contatti e le visite settimanali con il padre sono continuate regolarmente.

Il rapporto della coppia reale con Morten Borg è sempre stato molto cordiale, al punto che Borg ha partecipato anche alle nozze dei principi a Oslo, nell’agosto del 2001.

L’ex di Mette-Marit di Norvegia, da galeotto ad analista finanziario

Morten Borg si è lasciato alle spalle quell’esistenza difficile dopo aver abbandonato la vita notturna. Si è reinventato come uomo d’affari e analista finanziario e oggi conduce una vita tranquilla e discreta, lontana dagli eccessi della sua giovinezza.

Non ha mai parlato alla stampa della Principessa, né ha mai cercato di essere sotto i riflettori. Una delle ultime volte in cui è stato visto con i Principi è stato al funerale del padre di Mette-Marit a Kristiansand nel 2007.

Morten Borg ha vissuto per diversi anni con la modella Celine Maktabi, figlia di un noto commerciante di tappeti persiani libanesi di Oslo. Si sono sposati nel settembre 2004 nella chiesa di Bygdøy. Una cerimonia in cui il piccolo Marius ha avuto un ruolo di primo piano: ha distribuito il programma di nozze ai 100 invitati presenti e ha accompagnato gli sposi in chiesa. Tuttavia, il matrimonio – da cui è nato Lucas – è finito dopo 15 anni.

Borg ha sempre mantenuto i contatti con il figlio Marius e, a tutt’oggi, mantiene un ottimo rapporto con lui, anche se negli ultimi anni non sono mai stati sorpresi insieme in pubblico.