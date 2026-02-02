Mette-Marit di Norvegia, il figlio arrestato il giorno prima dell’inizio del processo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Il momento non potrebbe essere peggiore. A meno di 24 ore dall’inizio di quello che è stato definito in Norvegia il processo del secolo, Marius Borg, il figlio che la Principessa Mette-Marit ha avuto prima del suo matrimonio con il Principe ed erede al trono Haakon, è stato nuovamente arrestato. Il 29enne è finito in manette – per la quarta volta – per aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo.

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius Borg arrestato

A meno di 24 ore dall’inizio del processo che lo vede accusato di 38 reati, tra cui stupro di più ragazze e abusi domestici, Marius Borg, figlio maggiore della principessa Mette-Marit di Norvegia, è stato arrestato nuovamente.

Il giovane è stato fermato domenica 1° febbraio, come confermato dall’avvocato della polizia Andreas Kruszewski in un comunicato stampa. L’avvocato di Borg non ha voluto rilasciare dichiarazioni, affermando di non avere nulla da aggiungere.

Le nuove accuse comprendono aggressione, minacce con un coltello e violazione di un ordine restrittivo.

La polizia ha richiesto quattro settimane di custodia cautelare, temendo il rischio di recidiva. Sarà un giudice del tribunale distrettuale di Oslo a decidere se confermare l’arresto o disporre il rilascio, mentre il processo a Borg inizierà ufficialmente martedì 3 febbraio.

Il nuovo arresto arriva in un momento particolarmente delicato per la famiglia reale norvegese. Non solo per il clamore che il processo di Marius Borg ha suscitato, con una possibile condanna superiore ai cinque anni di reclusione, ma anche per le recenti rivelazioni legate a Jeffrey Epstein.

Di recente il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato numerose email tra Mette-Marit e il finanziere statunitense, in cui la Principessa ereditaria viene citata oltre mille volte.

I documenti mostrano una relazione stretta, tra confidenze, flirt e scambio di dettagli personali, suscitando interrogativi sulla preparazione e sul ruolo della donna come futura Regina.

Al momento, Mette-Marit rimane a riposo e, come ha precisato Re Haakon in una dichiarazione ufficiale, non accompagnerà il figlio maggiore durante il processo.

Tutte le volte che Marius Borg è stato arrestato

Questa è la quarta volta che Marius Borg viene arrestato dopo il violento incidente con la sua ex fidanzata del 4 agosto 2024. Era stato arrestato per aggressione il 18 novembre 2025 e il 19 gennaio è stato accusato di nuovi reati: possesso aggravato di droga, due violazioni di un ordine restrittivo e tre violazioni del codice della strada.

Tra i 38 reati di cui è stato accusato, ci sono quattro casi di stupro di partner diversi mentre dormivano, sei di condotta sessuale degradante e altri di aggressione, minacce, droga, danneggiamento, disturbo della quiete pubblica e traffico.

Il giovane, che ha confidato di avere delle dipendenze con l’alcol e altre droghe, oltre a soffrire di problemi di salute mentale, ha ammesso solo i crimini di violenza contro una donna, minacce contro un uomo e di aver trasportato diversi chili di marijuana sei anni fa.

La figura di Marius Borg torna ora ad essere un problema impossibile da isolare. Anche se ufficialmente non fa parte della famiglia reale – cosa resa chiara quando Haakon sposò Mette-Marit nel 2001 – il suo legame familiare non si può negare.

È il figliastro del futuro Re e fratello della Principessa ereditaria Ingrid Alexandra. Ogni nuovo titolo, ogni accusa, finisce per infangare l’istituzione. Fino a poco tempo fa amatissima dai sudditi e non solo.