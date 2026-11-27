Nuovi retroscena sui figli di Mette-Marit di Norvegia: le voci mai comprovate su Ingrid Alexandra e l’inaspettata svolta nella vita di Marius Borg Høiby

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IPA Mette-Marit di Norvegia con la figlia Ingrid Alexandra

Nuovi retroscena e inattesi sviluppi sulla famiglia reale norvegese. Per la nuova Regina Mette-Marit non sembra esserci pace. Costretta a destreggiarsi tra la malattia e l’intensa agenda pubblica, ora deve fare i conti con alcune scomode notizie che riguardano i suoi figli. L’erede al trono Ingrid Alexandra e il primogenito Marius Borg, nato da una relazione precedente all’incontro con Re Haakon.

Mette-Marit di Norvegia e le accuse di droga alla figlia Ingrid Alexandra

Un periodo della vita di Ingrid Alexandra lontano dagli impegni di corte e dedicato alla formazione militare sarebbe stato segnato da alcune delicate indiscrezioni. A rivelarlo sono i giornalisti Ulf André Andersen e Frode Hansen nel nuovo libro-inchiesta Hoffet.

A quanto pare, tra gennaio 2024 e aprile 2025, mentre la Principessa prestava servizio nella Norvegia settentrionale, sarebbero circolate voci su un suo presunto consumo di sostanze stupefacenti.

Le forze armate norvegesi avrebbero preso seriamente le segnalazioni, tanto da avviare accertamenti e ascoltare diverse persone appartenenti alla cerchia della ragazza. Anche la rivista norvegese Se og Hør avrebbe ricevuto numerose indiscrezioni sul conto di Ingrid Alexandra, salvo poi decidere di non pubblicarle dopo aver constatato l’assenza di elementi concreti.

Nel volume viene avanzata anche l’ipotesi di una possibile campagna diffamatoria, orchestrata per danneggiare la reputazione dell’erede al trono e, di riflesso, quella della monarchia norvegese. Nessuna prova sarebbe infatti emersa a sostegno delle accuse rivolte alla futura sovrana.

I problemi di Marius e la presa di posizione dell’esercito

Secondo la ricostruzione dei due giornalisti, le voci sul conto di Ingrid Alexandra avrebbero acquisito maggiore risonanza quando sono diventati di dominio pubblico i problemi di dipendenza del fratello maggiore Marius Borg Høiby.

Il primogenito di Mette-Marit ha pubblicamente ammesso di aver lottato a lungo contro la tossicodipendenza, parlando apertamente del consumo di cocaina e dei problemi con l’alcol.

Vicende che però non costituiscono alcun elemento a sostegno delle indiscrezioni sulla Principessa. A difendere pubblicamente Ingrid Alexandra è stato lo stesso esercito norvegese. Intervistato dal quotidiano Aftenposten, il responsabile della comunicazione delle forze armate, Lars Strøm, ha elogiato la condotta della figlia di Mette-Marit: “Ha svolto il suo servizio militare in modo molto accurato e impeccabile”.

La Casa reale norvegese ha invece preferito non commentare le rivelazioni contenute nel libro. Ingrid Alexandra prosegue il suo percorso universitario. Dopo essersi trasferita in Australia nel 2025 per motivi di studio, sta attualmente trascorrendo un semestre presso la Facoltà di Scienze sociali dell’Università di Oslo.

Marius Borg Høiby ha trovato lavoro: cosa fa oggi il figlio di Mette-Marit

Marius Borg Høiby ha trovato un impiego come falegname. La notizia è stata divulgata dal suo avvocato Alexander Greaker all’emittente norvegese TV2.

Il primogenito di Mette-Marit ha iniziato a lavorare lunedì 23 novembre, ma il luogo in cui svolge la sua attività non è stato reso pubblico. “Non vogliamo che nessuno lo cerchi sul posto di lavoro”, ha spiegato il legale. Sottolineando poi come questa nuova esperienza rappresenti una tappa importante nel percorso di reinserimento del suo assistito.

Il nuovo impiego sembra aver contribuito anche a modificare la strategia della difesa sul fronte giudiziario. Marius si trova ancora in custodia cautelare presso la tenuta di Skaugum, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La misura scadrà il prossimo 30 novembre ma la procura di Oslo ne ha già chiesto la proroga. A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta il suo team difensivo non intende opporsi.

“La situazione è completamente diversa rispetto a quattro settimane fa. Questa volta non chiederemo la scarcerazione”, ha dichiarato Greaker.