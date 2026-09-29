DiMartedì, Alessandro Di Battista torna in tv dopo il malore

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IPA Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista torna in televisione dopo il malore e la paura, ospite del programma DiMartedì condotto da Giovanni Floris.

Alessandro Di Battista torna in tv dopo il malore

L’ex deputato del Movimento 5 Stelle lo scorso 28 agosto era stato colpito da un malore mentre si trovava a Cuba con la famiglia. Dopo il ricovero e l’operazione d’urgenza, era rientrato in Italia il 12 settembre con un’aeroambulanza. Ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, era stato poi dimesso il 18 settembre.

La scorsa settimana Alessandro Di Battista si era mostrato in un video per la prima volta, salutando il pubblico del programma di Giovanni Floris e ringraziando tutte le persone che si erano preoccupate per lui e per il suo stato di salute.

Nel videomessaggio, il primo dopo il malore, Alessandro Di Battista aveva espresso il desiderio di raccontare quanto gli era accaduto a Cuba e il ruolo importante dei medici cubani. “Non è retorica è quello che è accaduto”, aveva chiarito.

L’ex deputato aveva poi rivelato di essere in ripresa dopo il ricovero e le dimissioni. Con molta probabilità dunque a DiMartedì, Alessandro Di Battista racconterà il dramma vissuto a Cuba, fra la paura, le difficoltà e la vicinanza delle persone care. “Mi sento meglio, più in forze. Ogni giorno mi sento meglio”, aveva garantito Di Battista.

L’ex politico era arrivato a Cuba per realizzare un reportage. La sera di venerdì 28 agosto si era sentito male, accusando un forte mal di testa e in seguito un malore. Era stato ricoverato presso l’ospedale di Santa Clara d’urgenza, dopo aver “perso conoscenza”. Sottoposto alle cure dei medici, era stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale di L’Avana dove era giunto “lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici”.

Nel programma di Giovanni Floris, secondo le anticipazioni della puntata del 29 settembre 2026, ci saranno anche altri ospiti, fra cui Pierluigi Bersani. Nel corso della puntata verranno affrontati anche temi che riguardano la politica e l’attualità.

Oltre ad un’analisi sulla situazione di opposizione e maggioranza, si parlerà del caro carburante e della mossa di alcune compagnie di introdurre un prezzo massimo per la benzina e il gasolio. Al centro dei dibattiti la premier Giorgia Meloni e la presenza sulla scena politica di Vannacci.

Durante DiMartedì si parlerà pure della situazione estera con le ultime novità riguardo i conflitti in corso e quelle che saranno le conseguenze per l’Europa e per l’Italia. Per quanto riguarda la questione economica spazio alle novità su fisco e pensioni con la manovra economica del Governo che sarà l’ultima prima di andare al voto. Ancora una volta la copertina satirica della trasmissione verrà affidata al duo comico composto da Luca e Paolo.

Dove vedere DiMartedì

L’appunto con DiMartedì è alle 21.15 su La7. Il programma si potrà seguire in televisione direttamente su La7 al canale 7 del digitale terrestre. I telespettatori potranno assistere all’ospitata di Alessandro Di Battista anche in diretta streaming, collegandosi al sito ufficiale della rete televisiva e accedendo alla sezione dedicata a DiMartedì.

Le puntate intere e le varie clip della trasmissione saranno inoltre disponibili on demand sul portale La7 RivediLA7 e sull’applicazione ufficiale per i dispositivi mobili e le smart TV.