Alessandro Di Battista, le prime parole dopo il malore: “Giorni difficili”

Dopo il malore che lo ha costretto al ricovero a Cuba, Di Battista racconta come sta e annuncia il ritorno in Italia

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IPA Alessandro Di Battista, le prime parole dopo il malore

Dopo giorni di grandi apprensione arrivano finalmente notizie positive sulle condizioni di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un improvviso malore, è tornato a parlare sui social condividendo un messaggio per raccontare come sta e ringraziare chi lo ha assistito in questi giorni complicati.

“Oggi mi sento meglio”, ha fatto sapere, annunciando anche la data del suo rientro in Italia.

Alessandro Di Battista, il messaggio dopo il malore a Cuba

Per la prima volta dopo il ricovero a Cuba, è stato lo stesso Alessandro Di Battista a raccontare come sta e a dare qualche aggiornamento su quanto gli è accaduto negli ultimi giorni. Un messaggio che arriva dopo la preoccupazione che ha accompagnato la sua permanenza in ospedale e che, soprattutto, contiene una rassicurazione importante: le sue condizioni sono migliorate.

“Oggi mi sento meglio. Sono stati giorni difficili e allo stesso tempo sono ottimista e cerco sempre di vedere il positivo in tutto”, ha scritto il giornalista.

Di Battista ha poi voluto ringraziare i medici cubani che si sono occupati di lui, riconoscendo il ruolo avuto nelle prime fasi dell’emergenza: “Ringrazio i medici cubani che, come mi è stato confermato dai medici italiani, sono stati molto bravi e tempestivi nella diagnosi e nella scelta delle cure iniziali”.

Di Battista ha anche annunciato quando potrà finalmente tornare in Italia: il 4 settembre, a bordo di un’aeroambulanza. A coprire i costi del trasferimento sarà la compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato una polizza prima della partenza.

Tra le parole affidate ai social c’è anche un riferimento alla Palestina, tema sul quale Di Battista si è espresso più volte negli ultimi anni.

Infine, un pensiero per tutte le persone che in questi giorni gli hanno fatto sentire la propria vicinanza. “Grazie a tutti per l’affetto che è superiore a quello che mi sarei mai immaginato”.

E quell’affetto che Di Battista dice di aver ricevuto in questi giorni è tornato a farsi vedere anche sotto il suo ultimo post. Tra i commenti ci sono quelli di Fiorella Mannoia, Francesca Fagnani e Paola Turci, accanto a tantissime persone che hanno voluto fargli sentire la propria vicinanza.

Alessandro Di Battista, cosa è successo a Cuba

L’allarme per la salute di Alessandro Di Battista era scattato nella serata del 28 agosto, mentre l’ex deputato si trovava a Cuba. Era arrivato sull’isola per lavoro, impegnato nella realizzazione di una serie di reportage, quando ha accusato un forte mal di testa che lo ha portato alla perdita di conoscenza.

La notizia del ricovero aveva rapidamente fatto il giro dei media, anche per la gravità delle sue condizioni. Di Battista era stato portato d’urgenza in un ospedale di Santa Clara, città situata a circa 300 chilometri dall’Avana. Per alcune ore era rimasto privo di sensi, prima di riprendere conoscenza e poter parlare nuovamente con i medici.

Successivamente era stato trasferito in ambulanza all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana, mentre dall’Italia sono arrivati i primi messaggi di vicinanza da colleghi e amici.

Dopo alcune ore dal suo ricovero, si parlava già di una data possibile per il suo rientro in Italia, ma il trasferimento avrebbe dovuto tenere conto delle sue condizioni. Ora quella possibilità ha finalmente una data: il 4 settembre, quando l’ex deputato dovrebbe lasciare Cuba per tornare dalla sua famiglia.