Ufficio stampa Mediaset Taylor e Ridge, "Beautiful"

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 22 al 28 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti le vicende di Electra sono state segnate dalle immagini compromettenti che hanno danneggiato la sua reputazione e dalla crescente minaccia di Remy, che si è rivelato molto più di un semplice amico. Sul fronte della Forrester, intanto, il controllo dell’azienda è rimasto al centro dello scontro: Ridge ed Eric sono frustrati per il ruolo di Carter e per gli ostacoli che impediscono di restituire la società alla famiglia. Anche i rapporti sentimentali continuano a intrecciarsi con le tensioni familiari, mentre Taylor e Ridge si riavvicinano e Brooke resta una presenza importante nella loro storia.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La minaccia di Remy e il sostegno di Will: Remy tenta di portare via Electra con la forza e cerca di convincerla che tutti l’abbiano abbandonata. Will interviene, affronta l’aggressore e permette alla ragazza di liberarsi. Dopo il confronto, Electra trova conforto in lui e gli racconta quanto ha subito.

• La verità sui deepfake: Electra rivela che Remy ha creato le immagini false che hanno compromesso la sua reputazione. Il ragazzo si era presentato come un amico, ma era ossessionato da lei e ha continuato a perseguitarla anche dopo il suo trasferimento a Los Angeles. Intanto Katie confessa a Ivy di essersi pentita di aver creduto autentiche quelle immagini.

• Il futuro della Forrester: Ridge informa Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli nel tentativo di restituire l’azienda ai Forrester. Carter continuerà quindi a gestirla, alimentando la rabbia e la frustrazione di Ridge ed Eric, che contestano anche il ruolo di Hope e Brooke nella vicenda.

• Il riavvicinamento tra Taylor e Ridge: Steffy è felice del tempo che sua madre trascorre con Ridge. Taylor le confida di sentirsi finalmente sicura del suo amore e di non temere più la concorrenza di Brooke, una prospettiva che rende Steffy molto contenta.

• Il segreto di Bill e Luna: Bill riesce a far uscire Luna dal carcere e a farle ottenere gli arresti domiciliari a casa sua, soprattutto per proteggerla dalle aggressioni delle altre detenute. Le impone però di restare nascosta quando arrivano ospiti. Quando Will ed Electra fanno visita a Bill, Luna si ritira in camera ma ascolta di nascosto la loro conversazione.