Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 1 al 7 novembre 2026

Ufficio stampa Mediaset Brooke prende una decisione che rischia di ribaltare tutti gli equilibri: trame di "Beautiful" dall'1 al 7 novembre 2026

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 1 al 7 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei suoi ricchi protagonisti. Partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, la serie è arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La presa di controllo della Forrester Creations da parte di Carter e Hope ha aperto una frattura profonda nella famiglia. Eric, Ridge e Steffy si sono sentiti traditi e hanno reagito con rabbia alla perdita dell’azienda, mentre Ridge ha ribadito di non voler lavorare sotto la nuova guida. Carter, deciso a portare avanti il suo progetto per trasformare la maison in un marchio globale del lusso, ha restituito a Hope il suo ruolo e promesso sostegno alla sua linea. La svolta ha lasciato in bilico anche il rapporto tra Ridge e Brooke, coinvolta suo malgrado nelle conseguenze del conflitto.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il nuovo corso della Forrester: Carter si mette al lavoro per realizzare il suo piano di crescita attraverso nuove acquisizioni e assicura a Hope pieno sostegno per Hope for the Future. Zende, indignato per quanto accaduto, annuncia l’intenzione di dimettersi.

• Una proposta per Brooke: consapevole di non voler dirigere da solo l’azienda, Carter individua in Brooke la persona giusta per occuparsi della gestione quotidiana. Hope approva la scelta, ma teme che l’incarico possa compromettere il legame tra sua madre e Ridge.

• I Forrester contro Carter: Ridge, Steffy ed Eric non intendono tornare in azienda finché non ne avranno recuperato il controllo. Ridge si rimprovera di aver firmato i documenti senza leggerli e affida a Justin il compito di cercare una via legale per annullare il contratto.

• La decisione di Brooke e lo scontro in famiglia: pur sapendo che accettare la guida della Forrester può metterla in rotta di collisione con Ridge, Brooke decide di assumere l’incarico. Taylor raggiunge Eric, Ridge e Steffy, mentre Steffy accusa Hope di aver manipolato Carter. Con l’arrivo dei giornalisti, Carter sceglie di affidare ai canali social dell’azienda una dichiarazione pubblica.