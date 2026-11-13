Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 novembre 2026

Ufficio Stampa Mediaset Beautiful, Carter e Hope

Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, tra le 13.50 e le 14. Le puntate in onda dal 15 al 21 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creations e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nel corso della settimana precedente, alla Forrester, le immagini che hanno portato al licenziamento di Electra sollevano dubbi e domande. Will e Ivy non si accontentano delle spiegazioni ricevute e chiedono a Katie di chiarire la vicenda. Intanto Carter lavora al progetto di espansione dell’azienda e valuta la possibilità di lanciare una linea di profumi, incontrando la creatrice e cantante Fanny Greyson.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La nuova linea di profumi. Carter invita Fanny Greyson alla Forrester per presentare le sue fragranze. Katie, Hope e Carter apprezzano le proposte, mentre Fanny manifesta la propria perplessità per i cambiamenti ai vertici dell’azienda.

• La verità sulle immagini di Electra. Will riconosce nelle foto ricevute da Katie dei deepfake. Ivy conferma che Electra era già stata vittima di immagini false a Dallas e che quelle manipolazioni avevano danneggiato la sua reputazione.

• La confessione di Remy. Electra scopre che è stato Remy a creare e diffondere le immagini per gelosia, nel tentativo di impedirle di stare con Will o con altri uomini. Quando lei minaccia di denunciarlo e cerca di andarsene, lui le impedisce di lasciare l’appartamento e insiste perché lo segua a New York.

• Electra in pericolo. Remy tiene Electra in ostaggio e cerca di convincerla che le immagini fossero un modo per mostrarle chi le è davvero vicino. Lei è inorridita dalle sue giustificazioni e continua a opporsi, mentre Remy la ferma ogni volta che prova a fuggire.

• Luna chiede aiuto a Bill. In carcere, Luna è vittima delle aggressioni delle altre detenute e teme che denunciarle peggiori la situazione. Disperata, chiede a Bill di intervenire per salvarla.