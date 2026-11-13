Beautiful, le anticipazioni del 16 novembre 2026: Katie svela l’inganno ai danni di Electra

Ufficio Stampa Mediaset Katie in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 16 novembre 2026

Nel suo progetto per espandere l’azienda, Carter ha intenzione di sviluppare anche una linea di profumi. Ha invitato quindi alla Forrester Fanny Greyson, che affianca alla carriera di cantante quella di creatrice di profumi. Katie, Hope e Carter sono favorevolmente impressionati da tre fragranze che Fanny fa provare loro. Al momento dei saluti, Fanny, ancora sconcertata per i cambiamenti avvenuti ai vertici dell’azienda, afferma che, anche se la loro collaborazione non dovesse andare in porto, augurerà sempre il meglio alla Forrester.

Al termine della riunione, Will e Ivy si presentano in ufficio. Pretendono da Katie di conoscere le vere ragioni del licenziamento di Electra, perché nessuno dei due è soddisfatto delle spiegazioni ricevute fino a quel momento. Katie mostra le foto arrivate sulla sua email e Will si rende immediatamente conto che si tratta di deepfake.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.