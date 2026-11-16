Beautiful, le anticipazioni del 17 novembre 2026: Katie crede alle foto false

Ufficio stampa Mediaset Bill e Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 17 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 novembre 2026

Carter prosegue il suo progetto di espansione della Forrester Creations e pensa di lanciare una linea di profumi. Per questo invita in azienda Fanny Greyson, cantante e creatrice di fragranze. Katie, Hope e Carter apprezzano i tre profumi presentati dall’ospite. Fanny, ancora sorpresa dai cambiamenti ai vertici dell’azienda, augura il meglio alla Forrester anche nel caso in cui la collaborazione non dovesse concretizzarsi.

Terminato l’incontro, Will e Ivy si presentano da Katie e chiedono di conoscere le vere ragioni del licenziamento di Electra, insoddisfatti delle spiegazioni ricevute finora. Katie mostra loro le immagini arrivate alla sua email e Will capisce subito che si tratta di deepfake. Le fotografie false, che hanno portato al licenziamento di Electra, sono al centro dei dubbi e delle richieste di chiarimento dei due.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.