Ufficio stampa Mediaset Brooke in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 25 novembre 2026

Steffy è contenta per il tempo che la madre sta trascorrendo con Ridge. Anche Taylor ammette di essere contenta, anche se la situazione resta complicata a causa di Brooke. Ridge informa Eric che Justin ha incontrato nuovi ostacoli per restituire l’azienda ai Forrester, quindi Carter continuerà a gestirla. Eric e Ridge riflettono sulla loro frustrazione, impotenti e furiosi con Carter, Hope e Brooke per aver preso il controllo dell’azienda di famiglia. Intanto Electra rivela che è stato Remy a creare i deepfake che avevano distrutto la sua reputazione. Remy si era finto suo amico, mentre in realtà era ossessionato da lei. Electra ha vissuto un periodo terribile a Dallas, ma anche quando si è trasferita a Los Angeles, Remy l’ha perseguitata fino ad aggredirla. Will è intervenuto per salvarla e alla fine ha allontanato Remy con un pugno.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.