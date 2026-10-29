Beautiful, le anticipazioni del 30 ottobre 2026: il rifiuto di Brooke mette in crisi Ridge

Brooke si è rifiutata di cacciare la figlia di casa e Ridge reagisce male: trama di "Beautiful" del 30 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Brooke si è rifiutata di cacciare la figlia di casa e Ridge reagisce male. Ecco le anticipazioni di venerdì 30 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 30 ottobre 2026

Carter e Hope sono ormai al pieno controllo della Forrester Creations. Katie fatica ad accettare che Carter, da sempre considerato leale e rispettoso delle regole, abbia conquistato l’azienda con l’inganno. Brooke non condivide il metodo seguito, ma ritiene che Hope e Carter abbiano reagito dopo essersi sentiti a lungo emarginati, anche in seguito alla cancellazione della linea di Hope e al suo licenziamento.

Ridge si rifugia a casa di Steffy, dove trova anche Taylor. Le due accusano Hope di essere responsabile del colpo di mano e rimproverano a Brooke di difendere la figlia senza obiettività. Ridge ammette di aver perso il controllo durante il confronto con Brooke, insultando Hope e chiedendo che venisse allontanata da casa. Brooke si è però rifiutata di cacciare la figlia, e la frattura tra i due continua a pesare sui rapporti familiari.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 25 al 31 ottobre 2026.