Beautiful, le anticipazioni del 6 novembre 2026: Brooke prende una scelta impossibile

Brooke decide di assumere la guida dell'azienda: trama di "Beautiful" del 6 novembre

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Beautiful, le anticipazioni del 6 novembre 2026: Brooke prende una scelta impossibile
Ufficio stampa Mediaset
Brooke, "Beautiful"
Che scelta deve fare Brooke? A che ora va in onda Beautiful? Chi ha creato la soap Beautiful?

Torna l’appuntamento del venerdì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 6 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 6 novembre 2026

Carter e Hope vogliono convincere Brooke ad assumere il ruolo di amministratore delegato della Forrester Creations. Brooke è molto perplessa: accettare significherebbe mettersi in rotta di collisione con Ridge, ma alla fine decide di assumere la guida dell’azienda. Intanto, a casa di Eric, lui, Steffy e Ridge cercano di capire cosa fare dopo essere stati costretti a lasciare la Forrester nelle mani di Carter e Hope. Li raggiunge Taylor ed Eric esprime profonda delusione verso Carter, mentre Ridge ha incaricato Justin di trovare una scappatoia legale per annullare il contratto. Steffy, invece, spara a zero su Hope, convinta che abbia manipolato Carter per impossessarsi dell’azienda. Alla Forrester arrivano i giornalisti e Carter decide di rilasciare una dichiarazione attraverso i canali social dell’azienda.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’1 al 7 novembre 2026.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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