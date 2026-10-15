Beautiful, le anticipazioni del 16 ottobre 2026: riunione blindata, l’azienda si divide

Carter ha tradito la fiducia dei Forrester, Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non facciano gli interessi dell'azienda: trama di "Beautiful" del 16 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di venerdì 16 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 16 ottobre 2026

Zende, Will ed Electra si chiedono cosa stia succedendo ai piani superiori. Si tratta di una riunione così importante che nessuno può avere accesso all’ufficio. Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, ritiene che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester e si dispiace che la figlia faccia parte di questa macchinazione. Hope difende Carter e sostiene che Ridge e Steffy non facciano gli interessi dell’azienda; Steffy perché si lascia guidare da vendette personali e Ridge perché l’appoggia incondizionatamente, favorendo solo chi fa parte della famiglia Forrester e relegando persino Brooke a un ruolo di secondo piano. Anche se è stata una decisione sofferta, Hope dice che Carter ha portato avanti il piano perché ama la Forrester e vuole renderla più giusta.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.