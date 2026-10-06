Beautiful, le anticipazioni del 7 ottobre 2026: la colpa di Hope

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 7 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 7 ottobre 2026

Carter è sconvolto dopo il duro confronto con Ridge, che ha scoperto il piano suo e di Hope per prendere il controllo della Forrester Creations. Ridge confida a Brooke tutto il dolore per il tradimento dell’amico, che considerava un fratello. Pur ferito, ammette di aver offerto a Carter un’ultima possibilità per salvare il loro rapporto. La condizione era semplice: rinunciare a Hope e al loro progetto. Carter, però, ha rifiutato, scegliendo di restare al fianco della donna che ama. Hope si sente responsabile per quanto accaduto, dopo che Brooke ha rivelato tutto a Ridge. Carter la rassicura, spiegando che Brooke ha agito solo per proteggerla. Confessa però che la delusione di Ridge è stata molto più dolorosa della sua rabbia. Ridge, deciso a difendere l’azienda, si prepara a reagire anche sul piano legale. È convinto che Hope abbia influenzato Carter fino a spingerlo contro la famiglia Forrester.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.