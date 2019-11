Come indossare la mantella: consigli di stile

editato in: da

La mantella mi piace ed è anche tornata in auge questa stagione. E’ un capo purtroppo molto sottovalutato, ma che al contrario di quello che si pensa è abbastanza facile da abbinare, soprattutto se siamo mamme e abbiamo necessità di avere le mani libere e sentirci comode. Ecco qualche idea di look per indossarla con stile.

Come indossare la mantella: classica

Quella che ricorda le divise d’epoca mi piace particolarmente. Se volete sdrammatizzarla, sceglietela in colori basici, come il grigio o il blu e preferite bottoni opachi, anche se in metallo (che sono bellissimi). Abbinatela con capi maschili, come i pantaloni a sigaretta o dei semplicissimi cinque tasche e completate il look con un accessorio che dia luce, ad esempio una borsa colorata o stivaletti glam.

Come indossare la mantella: con un tocco di colore

Fate come la stylist Alexandra Lapp nella foto qui sotto: trasformate il vostro scialle preferito in un’avvolgente mantella e aggiungeteci un tocco di colore. Riprendete quello della fantasia della mantella, oppure mettetene un tocco voi: potete sceglierlo a contrasto oppure ton sur ton. Personalmente credo che a contrasto funzioni meglio.

Come indossare la mantella: se siete freddolose

La mantella è un modo molto chic di coprirsi e ha il vantaggio che vi potete “vestire sotto”. Potete ad esempio indossare un piumino centogrammi poco voluminoso, oppure dei pull super morbidi e tricottati o ancora una giacca in pelle, a seconda del clima e della temperatura. Non dimentichiamo che esiste anche la versione mantella cerata, quella da utilizzare come cappa antipioggia stilosissima e super chic. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Basta trovare la chiave giusta per indossarla e saremo glamour senza troppo sforzo!