Beautiful, le anticipazioni del 28 ottobre 2026: Ridge insulta Hope. Riemergono vecchie ferite

Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 28 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 28 ottobre 2026

Ridge e Brooke si confrontano duramente dopo il colpo di mano di Hope e Carter, che hanno preso il controllo della Forrester Creations. Ridge accusa Hope di aver manipolato Carter e di aver agito senza scrupoli; Brooke, pur non approvando i metodi della figlia, la difende e ricorda le difficoltà e le ingiustizie subite dai Logan nell’azienda. La discussione si fa sempre più aspra quando Ridge insulta Hope, rievocando in Brooke le ferite lasciate dalle parole offensive di Stephanie. Brooke non accetta di allontanare la figlia da casa e il dissidio tra i coniugi si approfondisce.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 25 al 31 ottobre 2026.