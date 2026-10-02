Beautiful, le anticipazioni del 4 ottobre 2026: un messaggio di Ridge illude Hope

Ridge è ferito dal tradimento di Carter ed è pronto al contrattacco, Brooke cerca di mediare: trama di "Beautiful" del 4 ottobre

Ufficio stampa Mediaset

Torna l’appuntamento della domenica pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 4 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 04 ottobre 2026

Ridge analizza con l’avvocato Justin Barber i documenti del nuovo assetto societario redatti da Carter, ricevendo la conferma che ha effettivamente orchestrato un colpo di mano del tutto legale per assumere il controllo della Forrester Creations. Ridge è travolto dal dolore e dall’incredulità, non riuscendo a capacitarsi di come l’uomo che considerava un fratello abbia potuto manipolare la sua fiducia per amore di Hope. Brooke, pur condannando l’azione, tenta di ricordare a Ridge che tutto è scaturito dall’ingiusta reazione di Steffy all’incidente con Finn nell’ufficio stilisti che ha portato al licenziamento della figlia, ma l’amministratore delegato è irremovibile. Allo chalet, Hope e Carter oscillano tra il senso di colpa e la speranza che Ridge sia pronto a reintegrare la “Hope for the Future” dopo aver ricevuto un suo messaggio.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 4 al 10 ottobre 2026.