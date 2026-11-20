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123RF Il pettine elettrico contro la calvizie

Un pettine elettrico sperimentale ha favorito quasi il 100% di ricrescita dei peli in topi con calvizie, nell’arco di un mese.

Il dispositivo Detangle usa impulsi elettrici per migliorare la penetrazione del minoxidil nei follicoli, superando i limiti dell’applicazione topica tradizionale.

La tecnologia non è ancora disponibile: servono ulteriori test di sicurezza e studi clinici sull’uomo per verificarne efficacia e modalità d’uso.

È il sogno di milioni di persone nel mondo, alle prese con la calvizie: trovare uno strumento che possa permettere la ricrescita dei capelli, possibilmente senza sottoporsi a trattamenti lunghi e invasivi, o molto costosi. Una speranza arriva dal risultato di una ricerca cinese, condotta su un pettine che favorirebbe proprio la ricomparsa della chioma. Per ora lo studio, condotto sui topi, ha dato riscontri incoraggianti.

Un pettine contro la calvizie

Non è una bacchetta magica, ma l’idea di poter usare un semplice strumento di beauty care quotidiana per combattere la calvizie sembra assomigliarci. Eppure i risultati si una ricerca, condotta un team della Beihang University di Pechino e pubblicata su Nature Communications, vanno in questa direzione.

Al centro dell’analisi c’è il tentativo di individuare un trattamento contro l’alopecia androgenetica, cioè la caduta dei capelli legata all’eccessiva produzione di ormoni maschili, ma che può colpire anche le donne, specie in età adolescenziale a causa della pubertà. I ricercatori cinesi hanno quindi studiato un dispositivo elettrico, del tutto simile a un comune pettine, che utilizzato su un campione di topi in laboratorio sarebbe riuscito a far ricrescere di quasi il 100% i peli in un’area interessata da calvizie, in solo un mese.

Come funziona il pettine elettrico

Lo speciale pettine si chiama Detangle, un nome che rievoca il personaggio di Rapunzel, la principessa Disney famosa per i lunghissimi capelli, che nel film d’animazione in lingua originale era intitolato appunto Tangled. Come si legge nel lavoro, agisce in due passaggi consecutivi: con il primo e grazie a un campo elettrico, sono stimolati i follicoli piliferi in modo da rendere le membrane cellulari più permeabili. Con il secondo, invece, permette di far arrivare direttamente alle stesse cellule follicolari e molto più in profondità alcune sostanze in grado di far ricrescere i capelli.

Come spiegano gli autori della ricerca, infatti, “Il campo elettrico riesce ad arrivare fino a nove volte più in profondità rispetto all’applicazione esterna convenzionale”. Più nello specifico, lo speciale “massaggio elettronico” consente di arrivare a una profondità di circa 660 micrometri sotto la pelle, rendendo più efficace l’azione del prodotto terapeutico, cioè il minoxidil topico. Rispetto ai precedenti impieghi della stessa sostanza e sempre su esemplari animali, infatti, la ricrescita si era fermata al 70%.

Perché il pettine funzionerebbe

A spiegare il motivo per cui il pettine anti-calvizie sarebbe più efficace sono proprio i ricercatori, che chiariscono come il minoxidil topico, che è il principio attivo di diverse lozioni anticaduta, fino a dora aveva presentato un limite: solo una piccola quantità riusciva a penetrare a fondo nel cuoio capelluto.

Da qui l’idea del pettine, che grazie agli impulsi elettrici rilasciati dagli elettrodi che si trovano su alcuni denti del pettine stesso, favorisce proprio l’assorbimento del prodotto da parte delle cellule follicolari. Il fatto di avere i denti ad altezze differenti, inoltre, consente di ampliare il campo elettrico fino a nove volte più in profondità rispetto alla tradizionale applicazione esterna della lozione che contiene lo stesso principio attivo.

Come agisce il trattamento anti-calvizie

Cambia il metodo di applicazione, dunque, ma non il prodotto alla base del trattamento anti-calvizie. Il minoxidil, infatti, è già presente sul mercato in diverse formulazioni (topica al 5% o 2% oppure orale a basso dosaggio) si è dimostrato efficace, seppure con alcuni limiti.

I primi risultati, come spiega l’Istituto Dermatologico Europeo, “sono visibili dopo 3–6 mesi di applicazione costante, con massima efficacia dopo 12 mesi. Non crea nuovi follicoli, ma riattiva quelli dormienti e miniaturizzati. Il trattamento deve essere continuativo: l’interruzione porta alla perdita dei benefici nel tempo. Fattori individuali come età, stadio dell’alopecia, genetica e costanza influenzano l’efficacia”.

Come si è arrivati al minoxidil

In realtà il principio attivo era stato inizialmente utilizzato come ingrediente base in alcuni farmaci antiipertensivi: “Veniva assunto per via orale per abbassare la pressione. I pazienti notavano un effetto collaterale curioso: la ricrescita di capelli in zone colpite da alopecia. Da lì nacque la formulazione topica, oggi utilizzata in milioni di casi in tutto il mondo. Il principio attivo agisce come vasodilatatore, migliorando l’afflusso sanguigno al follicolo pilifero.

Stimola la fase anagen del ciclo del capello, prolungandone la durata. Rende i follicoli miniaturizzati più attivi, migliorando spessore e densità. Pertanto, il Minoxidil non crea nuovi follicoli, ma stimola quelli dormienti, aiutando a rallentare la caduta e a migliorare visibilmente la copertura del cuoio capelluto. È una terapia sintomatica, non risolutiva, che richiede continuità”, osserva ancora l’IDE.

La calvizie e la ricerca di una soluzione definitiva

Detangle, dunque, rappresenta una speranza concreta per quel 44% di popolazione mondiale che soffre di calvizie. Al momento non è in commercio, perché lo studio deve essere ampliato e poi ripetuto anche a livello clinico, su campioni umani, ma solo dopo averne testato una prima sicurezza. Se l’efficacia sarà confermata senza effetti negativi, successivamente si procederà con la definizione di dosi, modi e tempi d’uso, con un’attenzione particolare al lungo periodo.