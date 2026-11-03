Capelli setosi e lucenti come dopo un trattamento di laminazione? Il kit completo da provare adesso è in sconto e agisce in soli cinque minuti

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Capelli lucenti e sublimati in soli 5 minuti con L'Oreal Paris

Se anche voi state cercando una soluzione pratica e veloce per avere capelli lucenti come se foste appena uscite da una seduta di laminazione dal parrucchiere, ecco che da L’Oreal Paris arriva il kit di laminazione da utilizzare a casa propria e con un effetto immediato e che vi saprà stupire. L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero e un trattamento di laminazione all’acido glicolico che agisce in 5 minuti e che vi garantisce:

capelli immediatamente più luminosi e lucenti;

facilità nell’utilizzo durante la classica haircare routine;

un miglioramento visibile dalla salute dei capelli.

Offerta L’Oreal Paris Il trattamento completo di laminazione da fare a casa

L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero + trattamento di laminazione

Due prodotti in un’unica offerta imperdibile e che si possono utilizzare su ogni tipologia di chioma, non solo con texture differenti ma anche in caso di capelli colorati o decolorati. Insomma, un trattamento completo per chi desidera prendersi cura della propria chioma in modo semi professionale ma direttamente a casa propria e ogni volta che si ha voglia.

Due prodotti a base di acido glicolico, che agisce in modo particolare per rivitalizzare e donare nuova luce ai capelli spenti e porosi. Ma non solo.

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Come agisce l’acido glicolico sui capelli?

L’acido glicolico, infatti, svolge diverse funzioni a beneficio della chioma:

mantiene le cuticole dei capelli chiuse, evitando che si gonfino;

ha proprietà idratanti ed esfolianti;

svolge un’azione detossinante del cuoio capelluto;

dona massima luminosità e lucidità alle lunghezze.

E tutto questo lo fa fin dalla prima applicazione e con una durata massima.

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Come agiscono i prodotti di L’Oreal Paris

Due prodotti che quindi hanno lo scopo di migliorare la salute dei capelli e di sublimarli, ognuno con effetti ben precisi.

L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero, per esempio, ha lo scopo principale di perfezionare la superficie del capello e donare lucentezza intensa e duratura a tutta la chioma, agendo in modo mirato sui capelli opachi e spenti, e donandogli nuova vita.

Il trattamento di laminazione, invece, agisce a riparazione della fibra del capello, penetrando nel fusto e migliorando dall’interno la qualità del capello. E in soli cinque minuti di posa.

Il risultato? Capelli immediatamente più morbidi, luminosi, dall’effetto glass hair, e che risultano visibilmente più sani, forti e come rigenerati.

Come si utilizzano il siero e il trattamento di laminazione di L’Oreal Paris

Due prodotti che insieme sublimano la chioma, eliminano l’effetto crespo e donano nuova luce ai capelli, dalla radice alle punte. Per usarli nel modo corretto, dovrete semplicemente introdurli nella vostra haircare routine, dopo la classica detersione con shampoo e balsamo.

Una volta fatto potete utilizzare come primo step il trattamento di laminazione, lasciandolo agire per cinque minuti e permettendogli di entrare nella fibra dei capelli per rigenerarla, risciacquando abbondantemente la chioma una volta fatto.

Poi, a conclusione della vostra routine, dovrete usare il siero L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss, applicandolo su tutte le lunghezze e senza risciacquare, per permettergli di agire durante tutto il giorno, lasciandovi una chioma lucente e setosa con effetto immediato.

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