Se anche voi state cercando una soluzione pratica e veloce per avere capelli lucenti come se foste appena uscite da una seduta di laminazione dal parrucchiere, ecco che da L’Oreal Paris arriva il kit di laminazione da utilizzare a casa propria e con un effetto immediato e che vi saprà stupire. L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero e un trattamento di laminazione all’acido glicolico che agisce in 5 minuti e che vi garantisce:
- capelli immediatamente più luminosi e lucenti;
- facilità nell’utilizzo durante la classica haircare routine;
- un miglioramento visibile dalla salute dei capelli.
Indice
L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero + trattamento di laminazione
Due prodotti in un’unica offerta imperdibile e che si possono utilizzare su ogni tipologia di chioma, non solo con texture differenti ma anche in caso di capelli colorati o decolorati. Insomma, un trattamento completo per chi desidera prendersi cura della propria chioma in modo semi professionale ma direttamente a casa propria e ogni volta che si ha voglia.
Due prodotti a base di acido glicolico, che agisce in modo particolare per rivitalizzare e donare nuova luce ai capelli spenti e porosi. Ma non solo.
Come agisce l’acido glicolico sui capelli?
L’acido glicolico, infatti, svolge diverse funzioni a beneficio della chioma:
- mantiene le cuticole dei capelli chiuse, evitando che si gonfino;
- ha proprietà idratanti ed esfolianti;
- svolge un’azione detossinante del cuoio capelluto;
- dona massima luminosità e lucidità alle lunghezze.
E tutto questo lo fa fin dalla prima applicazione e con una durata massima.
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Come agiscono i prodotti di L’Oreal Paris
Due prodotti che quindi hanno lo scopo di migliorare la salute dei capelli e di sublimarli, ognuno con effetti ben precisi.
L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Siero, per esempio, ha lo scopo principale di perfezionare la superficie del capello e donare lucentezza intensa e duratura a tutta la chioma, agendo in modo mirato sui capelli opachi e spenti, e donandogli nuova vita.
Il trattamento di laminazione, invece, agisce a riparazione della fibra del capello, penetrando nel fusto e migliorando dall’interno la qualità del capello. E in soli cinque minuti di posa.
Il risultato? Capelli immediatamente più morbidi, luminosi, dall’effetto glass hair, e che risultano visibilmente più sani, forti e come rigenerati.
Come si utilizzano il siero e il trattamento di laminazione di L’Oreal Paris
Due prodotti che insieme sublimano la chioma, eliminano l’effetto crespo e donano nuova luce ai capelli, dalla radice alle punte. Per usarli nel modo corretto, dovrete semplicemente introdurli nella vostra haircare routine, dopo la classica detersione con shampoo e balsamo.
Una volta fatto potete utilizzare come primo step il trattamento di laminazione, lasciandolo agire per cinque minuti e permettendogli di entrare nella fibra dei capelli per rigenerarla, risciacquando abbondantemente la chioma una volta fatto.
Poi, a conclusione della vostra routine, dovrete usare il siero L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss, applicandolo su tutte le lunghezze e senza risciacquare, per permettergli di agire durante tutto il giorno, lasciandovi una chioma lucente e setosa con effetto immediato.
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