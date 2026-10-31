Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages La mia recensione sul nuovo L'Oréal Paris Accord Parfait Hyaluron Tinted Balm

Se hai la pelle mista come me, sai bene di cosa parlo. L’inverno è sempre stato il mio nemico giurato quando si tratta di make-up. Per anni, mettere il fondotinta ha significato andare incontro a due destini altrettanto tragici: da una parte sentire la pelle tirare in modo fastidioso a causa del freddo, dall’altra ritrovarsi a metà giornata con il viso lucido, unto e, come se non bastasse, un’esplosione di brufoletti e imperfezioni scatenate dall’occlusione dei pori. Trovare un equilibrio sembrava un’utopia, tanto che spesso rinunciavo del tutto alla base. Poi, quasi per caso, ho deciso ddare una chance all’ultima novità in casa L’Oréal: l’Accord Parfait Hyaluron Tinted Balm.

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Questo fondotinta in balsamo fa per te? Capiamolo

Le trend maker in fatto di beauty lo hanno definito un ibrido tra trucco e skincare. La formula, infatti, è composta all’80% da una base di trattamento arricchita con acido ialuronico e oli emollienti nutrienti. L pelle gode quindi di un’idratazione immediata che dura tutto il giorno, ma senza l’ombra di quell’odioso effetto unto. La texture in balsamo è ultraleggera, quasi impercettibile: si fonde con il viso grazie a pigmenti ultra-scorrevoli che regalano un fantastico effetto “seconda pelle”. Niente effetto maschera e, miracolo assoluto, non si accumula nelle linee d’espressione.

Prima di acquistarlo mi ero imbattuta in una recensione online che ora, dopo averlo testato, condivido parola per parola. Diceva che è sicuramente adatto alla pelle mista, e aveva pienamente ragione. Essendo una persona che fa fatica a tollerare i cosmetici e ha sempre bisogno di prodotti per pelli sensibili, posso confermare che con questo balsamo non noto rossori e la pelle non mi prude minimamente. Lascia il viso incredibilmente liscio e dona un colorito sano.

Lo consiglio caldamente a chi ha la pelle mista e ha bisogno di idratazione senza rischiare lucidità o sfoghi, e a chi ha una pelle sensibile o intollerante ai fondotinta tradizionali. È l’alleato perfetto per chiunque ami i look naturali, luminosi e veloci.

Coprenza modulabile e praticità tascabile

La coprenza è un altro punto a favore perché è totalmente modulabile. Con un solo strato ottieni un effetto super naturale, ma se lo stratifichi regala una coprenza media davvero sorprendente. Io lo uso per uniformare il tono (ho scelto la colorazione Light Medium) e noto che copre quel che basta, arrivando a camuffare persino alcune lentiggini senza mai appesantire i lineamenti. E vi svelo una chicca: con due passaggi leggeri riesce a nascondere anche le mie occhiaie in modo naturalissimo, fondendosi con la pelle senza segnare il contorno occhi.

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E poi c’è la praticità. Il formato compatto è un gioiellino da borsetta. Ha uno specchietto integrato e una spugnetta con applicatore a goccia che è comodissima. Lo stendo partendo dal centro del viso e sfumandolo verso l’esterno. Sinceramente è la prima volta che trovo un prodotto “on the go” con una spugnetta in dotazione che posso utilizzare e riapplicare per ritocchi rapidi ovunque mi trovi, senza fare pasticci o irritare la pelle.

Come scegliere la nuance giusta

La linea offre 12 tonalità studiate per adattarsi al tono naturale della pelle. Essendo un balsamo a coprenza modulabile e non un fondotinta opaco e coprente, la formula è molto “perdonante” e si adatta facilmente. Il mio consiglio è di scegliere un tono che tutto sommato non sia troppo chiaro, per evitare l’effetto pallore invernale.

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