La cipria compatta di Essence è il migliore affare beauty che potrai fare oggi: funziona alla perfezione e costa solo 1 euro.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La cipria compatta da comprare di essence

Ho provato la cipria compatta di Essence ed è stato il miglior acquisto make up che abbia mai fatto. Oggi costa solamente 1 euro ed è arrivato il momento di farne scorta perché questo prodotto è davvero eccezionale. Diventata viralissima sui social, la cipria Essence ha attirato la mia attenzione per due motivi: il prezzo (bassissimo) e le ottime recensioni.

Su Amazon infatti conta più di 1200 recensioni entusiaste di persone che l’hanno testata e amata. Personalmente la mia recensione è super positiva. Questa cipria ha una texture leggera e setosa, si applica facilmente con un pennello e regala un incarnato fresco, senza appesantire la pelle.

Offerta Cipria compatta Essence Cipria viso compatta effetto opacizzante

Copre, dura a lungo ed è leggerissima. In sostanza fa tutto quello che una buona cipria dovrebbe fare, pagandola un prezzo decisamente basso. Ancora di più in questi giorni in cui Amazon, anticipando gli sconti del Black Friday, ha deciso di scontarla di oltre il 70%. Il risultato? La cipria Essence oggi costa 1 euro!

Ma andiamo con ordine. La cipria Essence effetto opacizzante:

è adatta per chi ha la pelle del viso che diventa lucida;

offre un effetto opaco che dura a lungo senza ritocchi;

ha un formato compatto perfetto da portare ovunque;

costa pochissimo.

Funziona sulla pelle lucida e quanto dura l’effetto opaco?

La risposta è assolutamente sì! La cipria opacizzante di Essence è particolarmente efficace per chi ha una pelle mista o per chi – come me – ha una zona T perennemente lucida. L’ho testata d’estate, quando non sudare è impossibile, e nelle sere autunnali, restando sorpresa del risultato.

Ho applicato la cipria prima di uscire di casa e ho controllato più volte la lucidità: la zona di naso e fronte è rimasta opaca, senza lucidità. Questa cipria permette di attenuare l’aspetto lucido della pelle e aiuta a fissare il make up.

La cipria compatta di Essence a 1 euro

Ovviamente non copre occhiaie e rossori, perciò vi consiglio di abbinarla sempre ad un buon correttore e fondotinta. Ma per un 1 euro fa davvero il suo dovere e si candida a diventare uno dei miei prodotti make up preferiti. Applicarla poi è semplicissimo e puoi farlo in tanti modi differenti a seconda delle tue esigenze e dell’effetto che desideri ottenere.

Per un effetto super leggero usa un pennello grande e morbido, applicando il prodotto su tutto il viso;

Per fissare solamente le zona che si lucidano prova una spugnetta su fronte, naso e mento;

Realizza i ritocchi picchiettando sulla pelle senza strofinare.

Quanto costa e ne vale davvero la pena? In promozione paghi la cipria di Essence opacizzante solamente un euro. Un prezzo davvero ridicolo per un prodotto che dura a lungo e che ha conquistato migliaia di persone (me compresa) grazie alle sue performance eccezionali.

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La applichi al mattino, prima di uscire di casa per sigillare il trucco ed evitare lucidità, e dura per tutto il giorno senza bisogno di continui ritocchi. Per me è la migliore cipria per rapporto qualità-prezzo, con risultati concreti. L’ho provata e non torno più indietro!

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