Una formula idratante con Acido Ialuronico e Vitamina E per minimizzare i segni del tempo.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il fondotinta per pelli mature adattivo

Trovare il fondotinta giusto diventa sempre più difficile con il passare del tempo. Le pelli mature hanno esigenze specifiche: i classici fondotinta liquidi o in polvere tendono spesso a depositarsi nelle piccole rughe d’espressione, seccano la pelle e creano quell’antiestetico “effetto mascherone” che appesantisce i lineamenti invece di valorizzarli.

La soluzione definitiva? Il trucco c’è, ma non si vede. La rivoluzione del make-up si chiama fondotinta adattivo, un prodotto intelligente che unisce i benefici della skincare a una copertura impeccabile. Il protagonista assoluto di questa rivoluzione è il Meroda Changing Foundation (con SPF 15), ideale per pelli chiare e medie. Attualmente, il Meroda Changing Foundation SPF 15 è in super sconto del 31%

Meroda MERODA® Changing Foundation SPF 15

La magia del colore che cambia

Dimentica le ore passate in profumeria a cercare la shade esatta per il tuo incarnato. Il fondotinta liquido di Meroda ha una tecnologia innovativa: appare bianco appena erogato dalla bottiglia (o dal tubo), ma una volta massaggiato sul viso si fonde perfettamente con il tuo tono di pelle, adattandosi in modo intelligente a tutte le carnagioni da chiare a medie.

Il risultato è un match perfetto: nasconde arrossamenti, macchie e impurità in un istante, garantendo una copertura liscia, uniforme e, soprattutto, una finitura estremamente naturale. Nessuno noterà che indossi il fondotinta, ma tutti noteranno quanto sei radiosa.

Non solo make-up: una vera cura per la pelle (con SPF)

Come mostrato nelle specifiche del prodotto, il segreto del successo di Meroda su tutti i tipi di pelle (specialmente quelle adulte) risiede nella sua formula idratante e nutriente che mantiene i pori puliti. Analizzando i suoi ingredienti chiave, capiamo perché è un vero elisir di giovinezza:

Acido Ialuronico : il re dell’anti-age. Garantisce un’idratazione profonda e restituisce al viso una luminosità naturale, rimpolpando la pelle.

: il re dell’anti-age. Garantisce e restituisce al viso una luminosità naturale, rimpolpando la pelle. Glicerina : rende la pelle immediatamente morbida e vellutata al tatto.

: rende la pelle immediatamente Tocopherol (Vitamina E): offre protezione antiossidante e un nutrimento quotidiano essenziale per difendere la pelle dai radicali liberi.

A tutto questo si aggiunge un fondamentale SPF 15. Proteggere la pelle dai raggi UV ogni giorno è il primo passo per prevenire l’invecchiamento cutaneo, le macchie solari e mantenere un viso fresco. Questo fondotinta protegge e perfeziona in un solo gesto.

Luminosità naturale tutto il giorno: tenuta fino a 16 ore

Per ottenere un risultato da vera professionista comodamente a casa tua, ti consigliamo di abbinare il fondotinta al Beautybrush. Questo pennello essenziale presenta una forma angolata e triangolare, pensata appositamente per un’applicazione super precisa nelle zone più difficili, come il contorno occhi e i lati del naso. Le sue setole sintetiche dense assicurano una stesura liscia e priva di striature, rendendolo perfetto non solo per il fondotinta, ma anche per correttore e contouring. Dotato di un manico in legno che regala una sensazione premium e duratura, è uno strumento 100% vegano e cruelty-free, l’alleato irrinunciabile per elevare la tua routine di trucco quotidiana.

Meroda Beautybrush - Pennello per trucco

Se sei stanca dei soliti fondotinta pesanti e cerchi un alleato che valorizzi la tua pelle matura idratandola e uniformandola in un istante, questo è il momento giusto per provare la magia di Meroda.

Meroda MERODA® Changing Foundation SPF 15

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