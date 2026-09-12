Piccole attenzioni quotidiane e alleati economici per sentirti curata e in ordine ogni giorno.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I prodotti per il tuo glow up di settembre

Settembre è, a tutti gli effetti, il vero Capodanno.

Molto più del primo di gennaio, è questo il mese che porta con sé quell’inconfondibile aria di nuovi inizi, di pagine bianche da scrivere e, ammettiamolo, di una gran voglia di rimettersi in carreggiata. Riponiamo i costumi da bagno con un pizzico di malinconia, ma allo stesso tempo sentiamo il bisogno di ritrovare i nostri ritmi e la nostra versione migliore.

L’estate, infatti, ci regala ricordi meravigliosi, spensieratezza e un’abbronzatura dorata che vorremmo far durare per sempre; tuttavia, spesso lascia dietro di sé anche qualche inevitabile “danno collaterale”. Il mix di sole cocente, salsedine, vento, cloro e lavaggi frequenti mette a dura prova le nostre riserve d’acqua. Il risultato? Ci ritroviamo allo specchio con lunghezze sfibrate e secche, una grana della pelle disidratata o inspessita e una beauty routine che, sostanzialmente, è andata in vacanza insieme a noi.

È proprio qui che entra in gioco il concetto di glow up post estate. Non si tratta di cercare stravolgimenti estremi o di imporsi routine estenuanti da dieci passaggi che abbandoneremmo dopo una settimana (causando solo frustrazione). Il vero glow up autunnale è un processo di “restauro” dolce, un atto di cura verso se stesse che passa per la semplificazione e la riparazione. Significa coccolare il corpo, ripristinare le barriere cutanee e preparare noi stesse ad affrontare l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi sentendoci fresche, ricaricate e sicure di noi.

Per farlo funzionare, la parola d’ordine è una sola: costanza strategica. Basta accumulare prodotti inutili nei cassetti del bagno; la chiave è scegliere pochi alleati furbi, pratici e performanti che si incastrino perfettamente nei ritmi frenetici del rientro in ufficio o all’università.

Ecco perché abbiamo stilato la lista dei 10 buoni propositi beauty imprescindibili da adottare ora, con tanto di suggerimenti low cost super efficaci da mettere direttamente nel carrello di Amazon.

1. Crema corpo post-doccia express

Il segreto della costanza è eliminare i tempi morti. Iniziare a idratare il corpo ogni giorno è fondamentale dopo il sole estivo, ma nessuno ha tempo di aspettare che la crema si asciughi. Scegli una lozione idratante ultra-fluida che non unge e si assorbe in tre secondi, così da poterti infilare subito i vestiti senza spiacevoli sensazioni appiccicose.

Da mettere nel carrello: Lozione Idratante CeraVe per pelli secche.

CeraVe Lozione Idratante CeraVe

2. Struccaggio minimal ma infallibile

Il diktat assoluto dell’autunno: mai andare a dormire truccate, neanche dopo le giornate più stancanti. Semplifica la routine a un solo gesto veloce ed efficace prima di cedere al richiamo del pigiama. Meno prodotti usi, più sarai costante.

Da mettere nel carrello: Acqua Micellare Garnier Tutto in 1 con Olio di Argan (bifasica per togliere anche il trucco waterproof senza sfregare).

Offerta Garnier Acqua Micellare Garnier Tutto in 1 con Olio di Argan (bifasica per togliere anche il trucco waterproof senza sfregare)

3. Crema mani: gioca d’anticipo

Non aspettare che la pelle si spacchi a dicembre. Tieni sempre una crema mani strategica: gettane una in borsa, una sul comodino e una sulla scrivania dell’ufficio. Prevenire le screpolature fin dai primi sbalzi termici di settembre farà una differenza abissale.

Da mettere nel carrello: Crema Mani Concentrata Neutrogena con glicerina.

Offerta Neutrogena Crema Mani Concentrata Neutrogena.

4. Retouch spray per le emergenze ricrescita

Con il rientro a pieno ritmo, i ritardi nel prendere appuntamento dal parrucchiere capitano. Un ritocco rapido ti salva le cene improvvisate e le riunioni importanti, coprendo i capelli bianchi o lo stacco di colore in cinque secondi netti, per sentirti sempre in ordine.

Da mettere nel carrello: L’Oréal Paris Ritocco Perfetto Spray.

L’Oréal Paris L’Oréal Paris Ritocco Perfetto Spray - colori vari

5. Siero ciglia (ma con reale costanza)

Dopo mesi di mascara waterproof e sfregamenti, le ciglia hanno bisogno di rinforzarsi. Non servono formule miracolose, ma la pazienza di applicarlo ogni singola sera prima di chiudere gli occhi. Mettilo sul comodino per non dimenticarlo: tra quattro settimane avrai ciglia naturali visibilmente più folte, lunghe e forti.

Da mettere nel carrello: Siero Ciglia Lash Princess di Essence.

Offerta Essence Siero Ciglia Lash Princess di Essence

6. Intimo basic e di qualità

Il vero glow up passa anche da ciò che non si vede! Sentirsi curate parte dal primo strato a contatto con la pelle. Fai decluttering, elimina l’intimo sbiadito o scompagnato e investi in capi essenziali, di cotone traspirante o microfibra senza cuciture, per il massimo comfort quotidiano.

Da mettere nel carrello: Set slip seamless di Cotonella in 100%cotone.

Cotonella Set slip seamless di Cotonella in 100%cotone

7. Trova la tua fragranza signature

Settembre è il mese perfetto per eleggere il “tuo” profumo. Scegli una fragranza che rifletta esattamente la tua personalità e chi vuoi essere quest’anno. Indossalo ogni giorno come fosse un accessorio invisibile, lasciando una scia che tutti i tuoi colleghi e amici assoceranno immediatamente a te.

Da mettere nel carrello: Elizabeth Arden Green Tea (fresco e motivante per il giorno)

Elizabeth Arden Elizabeth Arden Green Tea

8. Scrub mirato contro l’ispessimento

Zone come gomiti, ginocchia e talloni accumulano un sacco di cellule morte durante l’estate per difendersi dalle aggressioni esterne, diventando scuri e ruvidi. Esfoliarli una volta a settimana ti farà ritrovare una pelle di velluto ed eviterà che si induriscano in vista dell’inverno.

Da mettere nel carrello: Scrub Corpo al Sale Marino Geomar Dermolevigante.

Offerta Geomar Scrub Corpo al Sale Marino

9. Pedicure impeccabile anche a porte (e scarpe) chiuse

I piedi nascosti nelle calze e negli stivaletti non sono una scusa per trascurarli. Un pedicure mensile casalingo e un velo di smalto (trasparente o indurente) ti faranno sentire curata al 100%, 365 giorni all’anno, anche se li vedi solo tu sotto la doccia.

Da mettere nel carrello: Maschera piedi esfoliante in calzari Scholl.

Offerta Scholl Maschera piedi esfoliante in calzari Scholl

10. Sorriso brillante come routine

Tra i mille caffè per svegliarsi al mattino e le tisane serali autunnali, lo smalto dei denti rischia di ingiallirsi. Mantieni un sorriso luminoso integrando nella tua igiene orale quotidiana delle formule ad azione sbiancante, che lavorino in modo progressivo ma delicato sui denti.

Da mettere nel carrello: Dentifricio Colgate Max White Ultra abbinato al Collutorio Listerine Advanced White, la combo perfetta

Colgate Max White Dentifricio Colgate Max White Ultra

Offerta Listerine Collutorio Listerine Advanced White

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale.