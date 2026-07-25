Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock Con i kit travel size non dovrai rinunciare alla skincare anche se sei lontano da casa

Le vacanze sono il periodo dell’anno più atteso. Meno atteso, anzi più temuto è il momento in cui dobbiamo dedicarci alla valigia, che diciamoci la verità spesso rimandiamo fino a quando non abbiamo più alternative. Non ha importanza il mezzo con cui raggiungiamo il luogo di villeggiatura, a prescindere se partiamo con la macchina, l’aereo o il treno la cosa importante è organizzare il bagaglio con l’indispensabile: non parliamo solo di vestiti, ma di prodotti per il beauty.

La skincare, infatti non va in vacanza, al contrario è proprio durante il periodo delle ferie che non dobbiamo tralasciare la cura della pelle e dei capelli. Questo è il periodo in cui la chioma o la cute sono sottoposte a stress continui a causa del sole, degli sbalzi termici e dell’aria secca tipica dei mezzi di trasporto. In un attimo c’è il rischio di vedere la pelle spenta e i capelli secchi.

Non dobbiamo mettere in valigia bottiglioni ingombranti e pesanti che tolgono spazio ai vestiti e alle scarpe. Per avere i nostri prodotti preferiti anche in vacanza ci sono i kit travel size che offrono le stesse prestazioni di quelli normali, cambiando semplicemente le dimensioni che ora sono ridotte.

Da skincare addicted quali siamo, abbiamo deciso di raccogliere i migliori set di skincare ed haicare, senza dimenticare i solari per prenderci cura di noi senza inutili ingombri.

La skincare entra in valigia con i kit travel size

La pelle in estate a causa del caldo tende a perdere idratazione e a seccarsi più facilmente ecco perché non devi mai partire senza un buon kit travel size. Uno dei più amati dalla community online è Jet Set Hydration Kit di e.l.f. apprezzato da oltre 10mila utenti perché ha tutto quello di cui hai bisogno ma in formato mini. Potrai avere una routine di bellezza completa con il detergente, il balsamo idratante, l’idratante, la crema occhi e la crema notte. A base di burro di karitè e olio di jojoba, tutti sono estremamente nutrienti.

Uno dei brand coreani più apprezzati si fa piccolo per entrare nella valigia e ti offre quello di cui hai bisogno per rispettare gli step della k-beauty. Il kit da viaggio SKIN1004 Madagascar Centella con schiuma detergente, olio detergente, toner, fiala e crema migliora l’aspetto della cute anche dopo ore di viaggio.

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Altro brand coreano è Shoppgo e in particolare il suo kit da viaggio completo che va dal detergente al tonico, passando per il siero e la maschera, praticamente una skincare completa ed efficace. I prodotti a base di vitamina C lasciano la pelle più levigata e rafforzano la barriera cutanea, ben protetta dai raggi solari.

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Dopo l’acido ialuronico, uno degli ingredienti fondamentali per avere una pelle tonica ed elastica è il niacinamide che si trova all’interno dei prodotti presenti nel kit di Quiyum insieme all’estratto di Cladosiphon Okamuranus. I due agiscono in combo regolando la produzione del sebo e restituendo una pelle più omogenea, mantre l’aloe e l’estratto di tè verde hanno proprietà lenitive.

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I solari da portare in vacanza in formato mini

La protezione solare è fondamentale tutto l’anno e lo è ancora di più in vacanza. Quindi a prescindere se andiamo al mare, in piscina o organizziamo un viaggio itinerante il kit travel size dei solari è un must. Se ti piace viaggiare con l’indispensabile il kit Parasole di Veralab è formato da due prodotti, ma efficaci: la crema solare spray con SPF 30 e texture leggera che previene i danni da fotoinvecchiamento e il latte doposole che lenisce e riduce i rossori assorbendosi rapidamente. A rendere ancora più accattivante il kit è una bellissima pochette mare in crochet.

Veralab Parasole Kit travel size solari protezione completa

Più ricco è il set di Malibu che ti regala una protezione a 360° anche lontano dalla spiaggia. Oltre alla crema solare con SPF 50 e quella da 30 avrai a disposizione il doccia shampoo tutti a base di ingredienti nutrienti e calmanti come la vitamina E. Perfetti da portare anche a bordo piscina grazie alla pochette impermeabile in plastica trasparente.

Malibu Sun Travel Essentials Kit travel size solari per tutta la famiglia

Hawaiian è uno dei brand più amati quando si tratta di solari e il suo Tropic Glowing Protection Trio avrà un posto d’onore in valigia. Il kit con lozione solare SPF 30, crema solare viso SPF 50 e doposole idratante è tutto quello di cui hai bisogno per prevenire scottature e lenire la cute. Se poi aggiungi il profumo tropicale non potrai farne a meno.

Offerta Hawaiian Tropic Glowing Protection Trio Kit travel size solari dall’aroma tropicale

L’haircare routine è un must anche in vacanza

Non solo la pelle, anche i capelli in vacanza vengono stressati dalla salsedine e dal sole, quindi in valigia accanto ai prodotti per la skincare dobbiamo riservare un posticino anche a quelli per l’haircare grazie ai set travel size. Non ha bisogno di presentazioni Moroccanoil, uno dei brand leader nella cura dei capelli che ha deciso di realizzare alcuni dei suoi prodotti di punta in formato mini. Il kit infatti comprende lo shampoo e il conditioner idratanti che grazie alla presenza di olio di argan, vitamine A ed E ed alghe rosse agiscono in profondità. Ad assicurare morbidezza estrema ci pensa l’olio trattante che cancella l’effetto crespo. Il regalo extra oltre al beauty case è la crema mani per eliminare le cuticole.

Moroccanoil Set Mini per Capelli Kit travel size per capelli iconico

La cheratina è una proteina presente naturalmente nei capelli, ma con il caldo e lo stress si perde e a ristabilirne l’equilibrio è il set di Kerargan con shampoo, balsamo e maschera. Grazie al formato ridotto puoi portarlo ovunque e proteggere la chioma perché hai tutto quello che ti serve. In poco tempo vedrai i capelli incredibilmente brillanti con un risultato naturale.

Kerargan Kit travel size per capelli alla cheratina

Se hai i capelli ricci sai perfettamente quanto sia difficile rendere la chioma morbida e nutrita. Solo un’attenta routine può regalarti questi risultati e per non interromperla in vacanza – quando i capelli sono più fragili – abbiamo intercettato questo kit travel size di Cocunat che fa al caso tuo. Nel set troverai lo shampoo riparatore che previene l’effetto crespo, il balsamo districante che ripara in contemporanea le doppie punte. Poi per avere un’idratazione extra e per rendere i ricci più definiti ed elastici potrai usare Curl Moisturizer leave-in e il Booster. Un trattamento da salone direttamente in vacanza.

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