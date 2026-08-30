Full face e no eye makeup, ecco il beauty look perfetto per il ritorno in ufficio senza stress

Back to work: il trucco "no eye makeup" per sfruttare l'abbronzatura e prepararti senza mascara

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

4 min di lettura

Full face e no eye makeup, ecco il beauty look perfetto per il ritorno in ufficio senza stress
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No eye makeup&full face, il trend del back to school

Il tanto temuto “back to work” è arrivato. Tra le sveglie che tornano a suonare all’alba, i ritmi frenetici della scrivania e le infinite email da smaltire, il rientro dalle vacanze può mettere a dura prova il nostro umore e le nostre energie mattutine. La buona notizia? Non c’è alcun bisogno di stressarsi per ore davanti allo specchio per apparire impeccabili durante il tuo primo meeting.

Il segreto per un rientro in ufficio radioso ed elegante è abbracciare la tendenza del “full face, no eye makeup”: una routine veloce, sofisticata e facilissima da replicare. La vera protagonista assoluta di questo look è proprio lei: la tua tintarella. Il sole estivo ha infatti già fatto il grosso del lavoro, uniformando naturalmente l’incarnato, minimizzando le piccole imperfezioni e regalandoti un colorito sano. L’obiettivo, quindi, non è assolutamente coprire la pelle, ma esaltare ciò che hai già. Concentrandosi su una base super luminosa e tralasciando completamente ombretti, eyeliner e mascara, si ottiene un aspetto fresco, riposato e incredibilmente professionale in pochissimi minuti.

La routine step-by-step da attuare al volo prima di uscire

Per far risaltare il naturale “sun-kissed look”, le texture in crema e l’idratazione saranno i tuoi migliori alleati. Ecco come strutturare i passaggi:

  • Preparazione profonda della pelle: una base impeccabile e duratura nasce sempre da un’ottima skincare. Inizia massaggiando un siero all’acido ialuronico su pelle leggermente umida, seguito da una crema idratante leggera per rimpolpare il viso senza appesantirlo.
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  • Il tocco glowy irrinunciabile: questo è lo step fondamentale per la magia. Applica un primer illuminante su tutto il viso, oppure mescola delle gocce illuminanti (le famose bronzing drops) alla tua crema idratante. Questo stratagemma servirà a far risplendere l’abbronzatura, regalando un incarnato radioso dall’interno.
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  • Correzione strategica e mirata: dimentica i fondotinta pesanti e coprenti. Sfrutta il colorito uniforme regalato dalle vacanze applicando solamente un correttore leggero e idratante dove serve davvero: per illuminare le occhiaie o per coprire un piccolo rossore. Sfumalo picchiettando con i polpastrelli per fonderlo con la pelle.
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  • Calore in crema: usa un bronzer in crema per scaldare delicatamente i punti in cui il sole colpisce naturalmente: zigomi alti, attaccatura dei capelli e il ponte del naso. Le formule in crema si fondono con la pelle garantendo un risultato impercettibile.
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  • Blush bonne mine: un tocco di blush liquido o in crema, magari in freschi toni pesca o corallo, donerà al viso un’immediata tridimensionalità e un’aria riposata.
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  • Sopracciglia protagoniste: poiché saltiamo completamente il trucco occhi, le sopracciglia avranno il compito di incorniciare lo sguardo e strutturare il viso. Pettinale verso l’alto con un gel fissante trasparente o leggermente colorato per un effetto ordinato ma naturale.
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  • Labbra succose e idratate: completa il look con un olio labbra nutriente, un balsamo colorato o un gloss per mantenere l’idratazione (fondamentale sotto l’aria condizionata dell’ufficio) e aggiungere un tocco di luce finale.
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Questo approccio minimalista ti permetterà di dormire qualche prezioso minuto in più al mattino, affrontando la giornata lavorativa con una pelle che respira e un aspetto curato e senza sforzo.

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