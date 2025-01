Effetto Sun kissed anche in inverno? Ecco come ottenerlo con il blonzing

Un beauty look effetto sun kissed anche in inverno? Con la tecnica make-up del blonzing si può, ecco come realizzarla con i prodotti giusti

Per le amanti della tintarella e delle gote dorate come fossero appena state baciate dal sole, l’inverno non è proprio la stagione migliore in cui sfoggiare un beauty look che si avvicini a questo effetto, o forse sì. Perché con la tecnica del blonzing è possibile ottenere in pochissime mosse un effetto sun kissed sul viso anche in inverno, donando alla propria pelle un colorito unico e naturale, proprio come se fosse stato creato da una bella giornata sotto i raggi del sole.

Cos’è il blonzing

Ma di cosa si tratta esattamente? Beh, per capirlo dobbiamo fare un piccolissimo passo indietro e scoprire chi è il vero protagonista di questo trucco, il blush. Un prodotto amatissimo da ogni beauty addicted e che, con solo una passata, è in grado di donare al viso un colorito e un aspetto radioso e con il minimo sforzo.

Un cosmetico che modella i lineamenti, donandogli un’espressività unica e un fascino impareggiabile. Ed è proprio grazie al blush che è possibile creare anche in inverno un effetto sun kissed sul volto, grazie all’amatissima tecnica del blonzing. Un make-up amato anche dalla celeb che lo sfoggiano nelle più svariate occasioni, regalando al proprio viso un aspetto radioso, fresco e dal colorito accattivante.

Come? Creando una luce sul volto quasi come se provenisse da dentro piuttosto che dall’esterno, esattamente come accade quando, dopo una giornata di sole, vi ritrovate con le gote rosate e con un beauty look che trasmette vivacità, salute e benessere, con un incarnato che brilla e che fa brillare anche voi.

Come si realizza l’effetto sun kissed anche in inverno

Per realizzare a regola d’arte questa tecnica, la cosa che conta è optare per il blush giusto, che deve essere nelle tonalità del pesca o rosa, e un bronzer dal sottotono caldo. Una volta che si hanno questi due prodotti, ecco che anche la loro applicazione nel modo corretto è essenziale per assicurarsi un blonzing impeccabile. Per farlo, dovrete procedere mescolando le due tonalità di blush e bronzer insieme, prelevandone una piccola quantità da mettere sul dorso della mano e da mescolare con un pennellino o una beauty blender. Un piccolo stratagemma che vi aiuta a trovare la giusta combinazione di colore e che meglio si adatta alla vostra pelle.

Una volta fatto, potete applicare il colore sulle guance, andando a sfumare il tutto verso le tempie, compreso il ponte del naso, proprio come farebbero i raggi del sole, e arrivando delicatamente fino all’attaccatura dei capelli e fino al décolleté. In questo modo si andrà a creare un make-up omogeneo, naturale e in grado di scolpire il viso con un tocco delicato e senza marcature, donando alla pelle un tocco brillante e un colorito impeccabile.

Una tecnica trucco facile da realizzare e dall’effetto sun kissed davvero notevole, che ben si presta alla stagione in corso perché non risulta esagerato e perché si adatta alla perfezione al colore dell’incarnato di chi lo porta. Un make-up da provare, che vi avvicina all’estate ma senza entrare in contrasto con la stagione in corso, regalando al vostro viso un beauty look luminoso e bellissimo.

