Il sun soaked blush per un effetto l’effetto pelle arrossata dal sole anche quando l’abbronzatura inizia a sparire

L’estate sta lentamente lasciando il posto ai primi sentori autunnali, e con essa svanisce anche la tanto amata abbronzatura. Ma chi ha detto che dobbiamo dire addio a quel colorito sano e radioso che solo una giornata di sole sa regalare? La risposta arriva direttamente dalle ultime tendenze beauty e si chiama “sun soaked blush”: una tecnica di make-up che ricrea quell effetto “pelle baciata dal sole” in modo naturale e chic, prolungando la magia dell’estate sul nostro viso.

Più che un semplice tocco di fard, il sun soaked blush è una vera e propria celebrazione del colorito che la pelle assume dopo una giornata passata all’aria aperta. Dimenticate le classiche applicazioni solo sulle gote; questa tendenza vuole che il colore si diffonda lì dove il sole colpisce naturalmente il viso: zigomi alti, ponte del naso e persino un velo leggerissimo sulla fronte e sul mento. Il risultato è un rossore diffuso e caldo, che evoca l’immagine di una pelle leggermente arrossata da una piacevole giornata di sole, anche quando la tintarella è ormai un ricordo.

Come ricreare il look Sun Soaked

Ottenere questo look è più semplice di quanto si possa pensare. Il segreto sta nella scelta dei prodotti giusti e nella loro applicazione strategica.

Il metodo più efficace per un perfetto sun soaked look è la cosiddetta applicazione a “W”. Con un pennello morbido o direttamente con le dita (nel caso di prodotti in crema o liquidi), si parte dallo zigomo, si scende leggermente verso il centro della guancia per poi risalire attraversando il ponte del naso e ripetere il movimento sull’altro lato del viso. In questo modo si creerà una continuità di colore che mima l’arrossamento naturale post-esposizione solare.

Sfumare è la parola d’ordine: per un effetto credibile, la sfumatura è fondamentale. Il colore deve fondersi perfettamente con l’incarnato, senza lasciare macchie o stacchi netti. L’ideale è partire con poco prodotto e stratificare fino a raggiungere l’intensità desiderata.

I prodotti ideali per un effetto “pelle baciata dal sole”

La scelta della texture e della tonalità del blush gioca un ruolo cruciale. Le formule in crema e liquide sono particolarmente indicate perché si fondono con la pelle in modo più naturale, donando un finish luminoso e “seconda pelle”; il gioco è quello di mixare abilmente blush liquidi con fard e terre in povere, fino ad ottenere il perfetto effetto abbronzatura naturale. Per quanto riguarda i colori, via libera a tutte le sfumature calde che ricordano i colori del tramonto: dal corallo al terracotta, passando per il pesca intenso e i rossi più delicati.

Ecco una selezione di prodotti perfetti per ricreare il sun soaked blush look, adatti a diverse esigenze e fasce di prezzo.

Primo step: blush liquido

Inizia con una base di blush liquido per un effetto “glow” naturale, sui toni della terra bruciata.

Elf Elf Camo blush - Bronze Bombshell

Offerta Maybelline Sunkisser 11 Electric Bronze

Secondo step: blush in polvere

Ora ricrea il tipico rossore della pelle dopo una giornata di sole con un blush in polvere sui toni che vanno dal rosa acceso al rosso scuro.

Deborah Milano Fard Naturale N.05 Cherry Finish

Offerta L'Oréal Paris Accord Parfait Il Blush, 145 Bois De Rose

NYX Professional Makeup Blush in Polvere arricchito con Burro di Mango, Mandorle e Karitè - Feeling Butta

Termina con un illuminante dorato cremoso per far risaltare la pelle dorata e calda come gli ultimi raggi di sole prima dell’arrivo dell’autunno!

Offerta Maybelline New York Master Strobing Stick Illuminante in Stick, Texture Cremosa e Leggera, 100 Light Iridescente

