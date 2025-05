I nuovi blush di Selena Gomez sono già nell’olimpo dei best beauty del 2025. E noi li adoriamo

Fonte: IPA I nuovi blush di Rare Beauty

Selena non sbaglia un colpo. La sua linea make-up, Rare Beauty, si conferma anche quest’anno una vera fucina di prodotti di altissimo livello. Era difficile riuscire a battere uno dei suoi prodotti più iconici, il blush liquido Soft Pinch, eppure, il nuovo Soft Pinch Matte Bouncy Blush in polvere è arrivato ed è pronto a farci volare nell’olimpo dei best beauty 2025 e a guadagnarsi il titolo di top prodotti make-up virali del momento.

Fonte: Sephora

Grazie a una formula innovativa, questo blush unisce i vantaggi di crema e polvere in un unico prodotto. Perfetto per chi cerca un effetto naturale e ”seconda pelle” senza compromettere la durata e la qualità del colore.

Texture e applicazione

Il nuovo Soft Pinch Matte Bouncy Blush di Rare Beauty ha come caratteristica distintiva la speciale texture “bouncy”, simile a un putty, che si applica come una crema e si sfuma come una polvere. Questa consistenza permette una facile applicazione, sia con le dita che con un pennello, e consente di modulare l’intensità del colore a seconda delle preferenze. Non a caso, secondo test indipendenti, il 100% delle persone coinvolte ha riscontrato una stesura facile, senza che il prodotto tirasse la pelle o si accumulasse nelle pieghe, e un effetto uniformante immediato. Infatti la formula è arricchita con ingredienti skin-friendly come burro di cacao, olio di melograno, olio di semi di papaya e olio di rosa mosqueta, che aiutano a mantenere la pelle idratata e morbida durante tutto il giorno.

Performance e durata

Il Soft Pinch Matte Bouncy Blush è resistente all’acqua, al sudore e all’umidità, garantendo una tenuta impeccabile per tutto il giorno. Se hai una pelle con imperfezioni, acne o particolarmente sensibili, non temere: la sua formula non comedogena e dermatologicamente testata lo rende adatto anche alle pelli più difficili. Inoltre, non evidenzia le linee sottili né la texture della pelle, offrendo un aspetto uniforme e levigato. Il blush è vegano e cruelty-free.

La nuanche perfetta per te

Selena ha pensato proprio a tutte con queste sette tonalità, in grado di adattarsi facilmente diversi toni di pelle:

Hope: si tratta di un nude malva romantico, perfetto per gli incarnati chiari e olivastri.

Happy: un delicato rosa freddo ideale per pelli chiarissime e delicate.

Worth: un rosa classico universale che sta bene sia agli incarnati freddi che caldi.

Grateful: come la pelle appena arrossata dopo il primo sole su una pelle chiara, è un rosso delicato e mai volgare.

Alive: se hai un incarnato caldo e ambrato e stai sognando l’estate addosso, questo arancio corallo acceso ti farà innamorare.

Thriving: cerchi un tocco di vita deciso e brillante che risveglia la tua pelle stanca? Questo color lampone brillante è ciò di cui hai bisogno.

Truth: se la tua pelle è color ebano e cerchi un effetto delicato ed elegante, la tua arma vincente è lei, un elegantissimo prugna soft.

Fonte: Sephora

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram