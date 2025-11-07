Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

I beauty trend di TikTok di novembre

Novembre è arrivato e TikTok è già in piena party season. Tra ritorni di classici (ora che fa più freddo) e novità low-cost che hanno fatto il “botto”, i “Per Te” sono invasi da tutorial e recensioni. La tendenza? Basi luminose, labbra super juicy e sguardi definiti, spesso con un tocco di colore inaspettato. Abbiamo selezionato 7 prodotti bestseller del mese che non puoi assolutamente perderti.

4 prodotti skincare che hanno fatto impazzire TikTok

C’è un motivo se tutti su TikTok sono letteralmente ossessionati dall’Anua Heartleaf 77% Soothing Toner. Questo prodotto è la svolta se la tua pelle è stressata, arrossata o semplicemente fa i capricci. È come premere un pulsante “reset”: la sua formula contiene ben il 77% di Heartleaf, un ingrediente pazzesco che agisce come un’ondata di sollievo istantaneo. Ha una texture super leggera, come l’acqua, che la pelle si beve in un secondo, lasciandola fresca, idratata e visibilmente più “zen”.



Anua Heartleaf 77% Soothing Toner

Se c’è un prodotto che ha definito l’estetica delle “labbra da sogno” su TikTok, è proprio la Laneige Lip Sleeping Mask, e la versione Berry è l’originale, l’icona indiscussa. Dimentica i normali burrocacao; questo è un trattamento notturno di livello superiore. Immagina una texture ricca e burrosa, quasi come un dessert, che avvolge le labbra in un velo protettivo. Non è appiccicosa, solo incredibilmente confortevole.

Il profumo è un mix goloso di frutti di bosco (lamponi, fragole, mirtilli) che ti coccola prima di dormire. Ma la vera magia avviene di notte: la sua formula, potenziata dal Berry Mix Complex (pieno di Vitamina C e antiossidanti) e dalla tecnologia Moisture Wrap con acido ialuronico, agisce per ore per idratare in profondità, riparare le screpolature ed eliminare le pellicine. Il risultato? Ti svegli la mattina con labbra assurdamente morbide, lisce, rimpolpate e pronte per qualsiasi rossetto.

Offerta Laneige Lip Sleeping Mask Berry

La Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask (versione Hydro Cera-nol), condivide la stessa tecnologia pazzesca dell’originale, ma con una missione diversa: è un vero e proprio “bagno” di idratazione profonda.

Mentre la versione rosa/bianca è famosa per il collagene e l’effetto “pore-tightening”, la versione azzurra (Hydro Cera-nol) è specificamente formulata per chi ha la pelle disidratata, secca o con la barriera cutanea compromessa. Il nome dice tutto: Hydro, quindi, caricata con Acido Ialuronico a basso peso molecolare, che penetra in profondità per rimpolpare la pelle dall’interno. Cera-nol, la crasi tra la parola Ceramidi (per ricostruire la barriera) e Pantenolo (per lenire e calmare).

La applichi sulla pelle pulita e la tieni su per ore (o, come fanno tutti su TikTok, ci vai a dormire). Man mano che la tua pelle “beve” tutto il siero, la maschera in idrogel si assottiglia e diventa trasparente. È la maschera perfetta se hai esagerato con gli esfolianti, se la tua pelle “tira” o se vuoi semplicemente svegliarti con un viso che sembra aver bevuto 8 litri d’acqua: super rimpolpato, liscio e incredibilmente calmo.

Biodance Bio-Collagen Real Deep Mask (versione Hydro Cera-nol)

Un prodotto che ha letteralmente definito l’estetica “glass skin” su TikTok, è proprio questa boccetta rosa. Il motivo per cui tutti sono ossessionati dalle Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops di Glow Recipe è che ti regala un bagliore “rugiadoso” (dewy), quasi bagnato, istantaneo e spettacolare, ma senza contenere glitter, perle o mica. È la tua pelle, ma con il filtro “luminosità” al massimo. La sua magia sta nella formula: mentre l’estratto di anguria idrata e il profumo ti fa sognare, la vera star è la Niacinamide. Quindi, non solo sembri immediatamente più luminosa, ma con l’uso costante aiuta davvero a uniformare l’incarnato, ridurre la visibilità dei pori e sbiadire le macchiette. La gente su TikTok lo usa in mille modi: come ultimo step della skincare per un glow naturale, come primer per far “aggrappare” il trucco, mischiato al fondotinta per renderlo più radioso, o (il trucco più virale) picchiettato sopra il make-up sugli zigomi, come un illuminante che non si vede ma si sente.

Glow Recipe Glow Recipe - Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops

3 chicche makeup virali da provare ora

Il Catrice Hyper Lash Mascara nella tonalità “Burgundy Bliss” è la risposta alla tua voglia di colore autunnale. È letteralmente esploso su TikTok perché è l’alternativa perfetta al solito nero: un colore bordeaux/prugna profondo, ricco e super sofisticato. Non pensare a un rosso acceso: è una tonalità scura che definisce le ciglia proprio come un nero, ma con un plus. La sua vera magia è quello che fa alla luce: cattura i riflessi e, come tutti i creator stanno mostrando, fa letteralmente brillare gli occhi verdi, nocciola e castani, facendoli sembrare più luminosi e vibranti.

È il segreto per uno sguardo “soft glam” e romantico, super di tendenza. Oltre al colore pazzesco, la formula “Hyper Lash” promette volume e definizione, quindi non devi sacrificare l’impatto per seguire il trend. A questo prezzo, è il modo più facile e veloce per aggiornare tutto il tuo make-up look per la stagione.

Catrice Catrice Hyper Lash Mascara burgundy

Se non ami i blush in polvere tradizionali che possono sembrare “gessosi”, Essence Soft Touch Bouncy Blush è esattamente come dice il nome: bouncy. Ha una consistenza pazzesca, a metà tra un gel, una crema e un marshmallow. È quasi un “putty”, divertentissimo da toccare. Proprio per questa formula, quando lo applichi (molti su TikTok lo fanno direttamente con le dita!), non fa l’effetto “polvere” sulla pelle. Si fonde letteralmente con l’incarnato, trasformandosi in un velo di colore setoso. Il colore 40 Roses in Berry è uno dei più amati: è quel perfetto mix tra un rosa antico e un tocco di frutti di bosco.

Non è né troppo rosa Barbie né troppo viola; è un colore “bonne mine” sano e naturale, che dà quell’effetto “sono appena tornata da una passeggiata all’aria fresca”. È super modulabile, quindi puoi ottenere sia un rossore leggero sia un colore più intenso, ma sempre con un finish luminoso e naturale, mai pesante. È il blush perfetto per chi odia l’effetto polveroso.

Offerta Essence TOUCH BOUNCY BLUSH 40 Roses in Berry

La linea Infallible di L’Oréal è già leggendaria (pensa alla cipria e al fondotinta che tutti amano), e il nuovo Infallible 24H Fresh Wear Soft-Matte Bronzer è l’erede che tutti aspettavano. Il motivo per cui è virale è il suo finish “soft-matte”: è completamente opaco, ma non è gessoso o piatto. Al contrario, ha quasi un effetto blurring, come un filtro levigante che scolpisce il viso senza appesantire. Nei video su TikTok, la gente è sotto shock per quanto sia facile da sfumare. La polvere è finissima, quasi setosa, e si fonde con la pelle (o sopra il fondotinta) senza mai creare chiazze, anche se sei principiante. È il prodotto perfetto per chi vuole un viso scolpito e baciato dal sole che duri letteralmente tutto il giorno e tutta la notte. È il bronzer “matte ma non piatto” che tutti stavamo cercando per l’autunno.

Offerta L'Oréal Infallible 24H Fresh Wear Soft-Matte Bronzer

