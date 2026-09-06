Il rientro al lavoro può diventare cool e a renderlo tale ci sono outfit che prendono spunto dalle ultime tendenze

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il look da ufficio di settembre è effortless

Il passaggio tra la fine delle ferie e il ritorno al lavoro è uno dei più complicati perché non siamo ancora pronte a lasciare gli outfit vacanzieri a favore della “divisa” da ufficio. Quello che può essere considerato il periodo di transizione per eccellenza non deve essere affrontato in modo trasandato e nostalgico, per lo meno per quel che riguarda gli outfit.

Abbiamo pensato di cercare sui social e tra le celebs qualche ispirazione per aiutarvi nella scelta degli outfit back to work e abbiamo selezionato 4 look che forse non renderanno il rientro a lavoro meno impegnativo – non lo pretendiamo – ma di sicuro più stiloso.

La gonna è il capo da usare tutta la settimana… o quasi

Gli outfit per il rientro in città mixano capi estivi, vacanzieri con quelli autunnali in un mix&match che trova nella gonna il terreno fertile con cui sperimentare. Se sei rimasta folgorata dagli anni ’90 la skirt dritta fino al ginocchio, meglio se bianca è quello che fa per te. Abbinata a una t-shirt scura e a un pullover della stessa tonalità nelle giornate più fredde, raggiungerà l’apice dell’estetica 90s con l’aggiunta di slingback a punta nere. Per un look più rilassato, puoi sostituire le scarpe con il tacco con i mocassini.

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Se invece non sei pronta ad abbandonare l’estate la parte superiore rimane invariata, mentre la gonna diventa a fiori e le slingback vengono sostituite da sandali o infradito.

La versione lunga della gonna, per il rientro in ufficio, diventa a portafoglio e a stampa per far sì che il look sia formale ma non troppo: prova una camicia bianca o nelle tinte pastello, perché alla fine è ancora estate.

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I bermuda si indossano anche al rientro al lavoro

Uno degli outfit da lavoro diventato ormai un grande classico sono i bermuda che a settembre ci regalano un back to work rilassato soprattutto se li indossiamo con una t-shirt (anche a maniche lunghe) e un paio di ballerine. La scelta di tonalità chiare ritarderà l’arrivo dell’autunno, almeno nel tuo look.

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Un’altra idea è sfoggiare i bermuda neri con una camicia bianca, décolleté e la weekender bag, seguendo l’esempio di Kendall Jenner: daranno vita a una “divisa” cool.

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Per chi ama lo stile classico ci sono i pantaloni

L’accoppiata vincente per un ritorno al lavoro in grande stile? Quella pantalone e camicia, ma con le dovute eccezioni per mantenere alto lo spirito vacanziero. Le scarpe con tacco nei primi giorni di settembre fanno largo alle Birkenstock.

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Per una versione ancora più vacanziera alleggerisci la palette con colori chiari e tessuti fluidi. Quindi il taglio dei pantaloni diventa largo, quasi a palazzo e la camicia rigorosamente di lino. L’aggiunta di un paio di sandali o infradito farà il resto.

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Ai jeans non si dice mai di no

Se in estate li hai indossati nella versione short o in quella bermuda (jorts) adesso è il momento di tornare alla classica versione lunga: i jeans sono il capo per un ritorno al lavoro rilassato. Scegli i mom jeans o quelli baggy, aggiungi una t-shirt e un blazer over e il look da ufficio è pronto.

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