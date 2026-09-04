Pamela Anderson in aeroporto. Il look per viaggiare effortless e chic da copiare questo autunno

L’outfit di Pamela Anderson appena sbarcata a Sidney ci dice che il look da viaggio può essere anche chic

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

4 min di lettura

Pamela Anderson in aeroporto. Il look per viaggiare effortless e chic da copiare questo autunno
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Il look di Pamela Anderson in aeroporto è effortless chic

In viaggio la comodità è tutto. L’atmosfera rilassata di inizio vacanze ci ha convinto – complici anche le foto di molte influencer e celebs – che il look casual è il più indicato quando si parte. Ed ecco qui che abbiamo tutte la nostra “divisa” fatta di leggings, rigorosamente neri o su tinte neutre, o al massimo pantaloni a gamba larga. A questo aggiungiamo morbide felpe o t-shirt, il tutto corredato dalle immancabili sneakers. Ma come sempre c’è qualche celebs che riscrive le regole e in questo caso è Pamela Anderson. L’attrice ha deciso che questa soluzione non è l’unica e che possiamo essere chic, pur rimanendo comode, adottando capi furbi che nella loro semplicità danno un tono elegante e un po’ retrò al nostro look.

Il look vintage chic di Pamela Anderson

Sono lontani i tempi in cui Pamela Anderson ci stupiva con i suoi look audaci e dall’animo rock. L’attrice negli ultimi anni ha fatto del minimalismo la sua arma vincente.

Fotografata al suo arrivo all’aeroporto di Sydney Pamela Anderson si è presentata con uno stile minimal che anche noi possiamo replicare con poche mosse. Il primo capo che ha stuzzicato il nostro interesse è il trench, un grande classico che tutte noi abbiamo nel nostro guardaroba perché è l’essenza dell’eleganza ed è anche pratico perché ci accompagna durante i primi freddi.

Pamela Anderson look aereoporto
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Il look di Pamela Anderson è sui toni del bianco e del crema

Visto che la comodità è la parola d’ordine quando si viaggia in aereo, la celebre protagonista di “Baywatch” ha voluto indossare un paio di pantaloni larghi e fluidi che proprio per il loro taglio sartoriale elevano il look. Il tutto completato da un paio di ballerine in morbida pelle rese più cute da un fiocchetto.

La vera chicca dell’outfit di Pamela Anderson però è il fazzoletto, già visto questa estate sfoggiato da Dua Lipa, ma che nella sua versione ha un mood retrò sia perché è a tinta unita, sia perché è indossato legato dietro alla nuca. Gli occhialoni bianchi con montatura bold danno quel tocco finale conferendogli un aspetto da “vacanze romane” che ha sempre il suo fascino.

Il look minimalista di Pamela Anderson facile da replicare

La maggior parte dei capi indossati da Pamela Anderson in aeroporto li abbiamo già nel nostro guardaroba, ma probabilmente in nuance più scure. Infatti, quello che rende l’outfit dell’attrice così sofisticato è la scelta della palette. Capi neri o grigi sono banditi dal suo guardaroba, perché ha optato per una palette chiara fatta di toni bianchi o al massimo crema. Per stare al passo con il suo look dobbiamo aggiornare il nostro guardaroba e online ci sono moltissime alternative a cominciare proprio dal pezzo forte: il trench bianco che possiamo indossare sia nella versione lunga fino al ginocchio di Pamela Anderson oppure in quella lunga fino al polpaccio, l’alternativa per le giornate più fredde o quella corta per dare un mood più frizzante al look.

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Immancabile poi il pantalone bianco a gamba larga che scende morbido, per il viaggio ti consigliamo di preferire tessuti leggeri come il lino e il cotone.

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Per quanto riguarda le ballerine con il modello classico vai sul sicuro, ma se vuoi dare un tocco di romanticismo prova con quelle in pizzo.

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Infine il foulard è il tocco finale da scegliere in morbida seta o se vuoi distinguerti in crochet o pizzo.

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