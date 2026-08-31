I dupe delle ballerine in rete sono finalmente arrivati e sono pronti da acquistare per il tuo rientro in città.

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GettyImages Il perfetto dupe delle ballerine a rete più amate

Se c’è una tendenza scarpe che ha letteralmente monopolizzato i nostri feed (e i nostri cuori) nell’ultimo anno, è senza dubbio quella delle mesh shoes. E in cima alla piramide del desiderio, incontrastate, ci sono loro: le iconiche ballerine a rete di Alaïa. Da quando hanno fatto la loro comparsa sulle strade delle capitali della moda, si sono trasformate nell’ossessione virale e definitiva di it-girl, celebrity e fashion editor.



Tutte le vogliono, comprese le celeb

Ma facciamo un passo indietro: perché questo specifico modello ha scatenato un hype così pazzesco? Sotto la direzione creativa di Pieter Mulier, la maison Alaïa ha presoe l’ha stravolta,ispirata al mondo della pesca e del design concettuale. Il risultato è un perfetto equilibrio estetico che unisce ilalla comodità assoluta di una scarpa ultra-flat . I dettagli in pelle lucida e il sottile cinturino sul collo del piede incorniciano la trasparenza, alleggerendo la silhouette e

Se i social le hanno rese virali, sono state le star a consacrarle come uniforme assoluta dello street style. La più grande fan in assoluto? Jennifer Lawrence. L’attrice è stata paparazzata innumerevoli volte per le strade di New York indossando le sue fidate Alaïa nere, abbinate in modo impeccabile a jeans dal taglio morbido, t-shirt bianca essenziale e, a volte, una giacca camicia color burro per un tocco di colore.

Ma non è l’unica. Sofia Richie, paladina della clean-girl aesthetic, le ha elette a calzatura d’elezione per i suoi look minimal e raffinati. E poi ancora Margot Robbie, fotografata in aeroporto con la variante beige per un look da viaggio sofisticato, Dua Lipa, e persino Anne Hathaway, che ne ha sfoggiato una variante con il tacco. Insomma, dal giorno alla sera, sono diventate il pass-partout delle donne più fotografate al mondo

L’alternativa per tutte le tasche

Sappiamo benissimo che il pezzo originale firmato Alaïa comporta un investimento non indifferente (parliamo di cifre che si aggirano intorno agli 850 euro, e per di più risultano spesso sold-out ovunque!). Ma non disperate: per cavalcare il trend senza svuotare il portafoglio, abbiamo setacciato il web alla ricerca della perfetta alternativa low cost.

Stesso design accattivante, cinturino Mary Jane e stessa identica vibe, ma a un prezzo decisamente più accessibile. Ecco i modelli che abbiamo selezionato per voi:

DOEYG Mary Jane a rete

HiGropCare Ballerine a rete

Dream Pairs Ballerine a rete

Rui Ballerine a rete

Come indossarle (anche) in autunno

Se pensate che le ballerine a rete siano destinate a tornare nella scarpiera con la fine dell’estate, preparatevi a ricredervi. Il vero trucco da fashion insider è proprio la transizione autunnale. Ecco come abbinarle quando le temperature iniziano dolcemente a scendere:

Con il calzino a contrast o: il layering è il vostro migliore amico. Un calzino sottile a costine indossato sotto la rete crea un contrasto pop e contemporaneo che scalda il piede con stile.

o: il layering è il vostro migliore amico. Un calzino sottile a costine indossato sotto la rete crea un contrasto pop e contemporaneo che scalda il piede con stile. Maxi trench e denim : l’uniforme perfetta per il rientro in città. Jeans dal taglio dritto, un maglioncino in cashmere, un trench over doppiopetto e le vostre mesh flats per un inconfondibile tocco parigino.

: l’uniforme perfetta per il rientro in città. Jeans dal taglio dritto, un maglioncino in cashmere, un trench over doppiopetto e le vostre mesh flats per un inconfondibile tocco parigino. Gonne midi e maglioni over: giocate con le texture e i volumi. La leggerezza visiva della scarpa a rete si sposa benissimo con una gonna sottoveste in seta o in raso, sdrammatizzata da un maglione chunky in lana intrecciata.

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