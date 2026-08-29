Le "scarpe brutte", ossia le mitiche ugly shoes, sono di tendenza ed è arrivato il momento di provarle.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Le ugly shoes sono di tendenza: i modelli

Inutile negarlo: le ugly shoes sono di tendenza. Le scarpe brutte, a quanto pare, ci piacciono parecchio e si sono prese quest’anno una bella rivincita, diventando le più desiderate da fashionisti e it-girl. L’obiettivo? Farsi notare, con colori accesi, forme particolari e dettagli che non passano inosservati.

Le ugly shoes sono il nuovo trend del 2026 per tanti motivi. Parliamo non solo di scarpe comode, ma anche caratterizzate da un’estetica unica. In sostanza se indossiamo scarpe brutte diventeranno il centro del nostro look e ci renderanno uniche. Indossare un paio di ugly shoes significa – secondo gli esperti fashion – pensare fuori dagli schemi, superando gli schemi rigidi per riscrivere i dettami della moda a seconda delle nostre necessità.

I modelli a disposizione sono davvero tanti, molti dei quali diventati virali e famosi in tutto il mondo perché indossati da celebrità e influencer. Dalle Clog di Crocs, inizialmente prese in giro e poi divenute l’oggetto del desiderio di tanti, oppure le Boston Birkenstock che sono diventate uno status symbol apprezzato dalle celebrità di Hollywood. La lista è servita: scegliete voi la vostra ugly shoes preferita!

Tabi Shoes

Il primo esempio che ci viene in mente sono senza dubbio le Tabi Shoes. La versione fashion dei calzini tradizionali giapponesi del XV secolo ha un’estetica tutta sua…decisamente ugly. Eppure queste scarpe hanno conquistato tutti, spopolando su Tik Tok e diventando le calzature preferite di star come Dua Lipa e Zendaya. Il design con la punta divisa in due, proprio come lo zoccolo di un ovino, sarebbe, secondo gli esperti, fondamentale per prevenire diversi problemi di postura e renderebbe le scarpe più comode oltre che incredibilmente fashion. Oggi a disposizione abbiamo centinaia di versioni delle Tabi Shoes, dagli stivali ai mocassini, sino alle Mary Jane e le ballerine. Impossibile non averne un paio!

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Vibram FiveFingers

Progettate per le attività all’aperto, dalla corsa all’escursionismo sino alla camminata sugli scogli, le Vibram FiveFingers sono le ugly shoes che ce l’hanno fatta. Sono infatti diventate di tendenza grazie a vip che si sono innamorati della comodità di queste scarpe che danno la sensazione di camminare scalzi.

Fra i primissimi a restare stregati da queste calzature Irina Shayk, immortalata per le strade di New York con delle Vibram FiveFingers black abbinate ad un completo sportivo. Chi le ha provate non è più tornato indietro perché sembra che siano particolarmente comode…e anche facili da abbinare a qualsiasi outfit.

Sneakerina

Le sneakerine o ballet sneaker ormai da anni dominano i trend. Si tratta, come rivela il nome, di calzature ibride fra la classica ballerina con punta tonda e le sneakers. Il design è affusolato, la suola ammortizzata e robusta. L’estetica si ispira al mondo della danza, con colori tenui e pastello. Fra i fan di questo trend Emily Ratajkowski e Bella Hadid.

Clog Crocs

Capostipite delle ugly shoes, le clog Crocs sono le tipiche calzature considerate brutte che nel tempo sono diventate super fashion. Nate come scarpe dal lavoro, oggi sono di tendenza grazie alla possibilità di personalizzazione con i charm e all’ampia gamma di colori. Il modello classico, realizzato in gomma forata, è un must ed è sempre fra i trend di stagione.

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Sandalo sneakers

Un po’ espadrillas, un po’ sneakers: fra le ugly shoes non mancano le contaminazioni con risultati spesso molto particolari. Come il sandalo sneakers che mescola due mondi all’apparenza lontani, creando una sorta di “scarpa Frankenstein” che sembra piacere molto. Il motivo? Queste scarpe sanno unire la praticità di una sneakers con lo stile di un sandalo, slanciando la figura. E poco importa se non sono bellissime!

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Sneaker chunky New Balance 9060

Un posto d’onore fra le ugly shoes se lo meritano anche le New Balance 9060, sneakers chunky ispirate ai modelli di scarpe da running degli anni Novanta. Il design è voluminoso, con proporzioni maxi, inserti in gomma, camoscio e mesh. Una scarpa tutt’altro che minimalista che su Amazon però è super venduta, da indossare con jeans e pantaloni cargo, crop top e felpe, per un look urban strepitoso e di carattere.

Birkenstock Boston

Che dire invece delle Birkenstock Boston? Sono comodissime, considerate chic e le star le adorano. Tutti le indossano e vanno pazzi per questa scarpa che un tempo avremmo senza ombra di dubbio definito come “brutta”. Realizzato in pelle scamosciata, il modello Boston di Birkenstock ha una suola in sughero e lattice che avvolge il piede, donando un comfort senza pari. Disponibile in tantissime varianti di colore, è la scarpa perfetta da indossare in tutte le stagioni, con o senza calzini, abbinata con tailleur eleganti per l’ufficio oppure abiti easy per la sera.

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IPA

Snoafer

Fra i trend dell’autunno 2026 ci sono senza dubbio le snoafer: scarpe ibride fra i mocassini e le sneakers. Anche qui a vincere è senza dubbio la comodità delle sneakers, unita all’estetica dei mocassini, tornati di moda negli ultimi mesi. Le snoafer piacciono perché si possono indossare in ufficio, ma anche per un aperitivo con le amiche, regalando sempre un comfort senza pari, ma con l’eleganza dei mocassini.

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Sneaker Disruptor FILA

Fra le sneakers ugly che però hanno spopolato troviamo anche le Disruptor di FILA. Delle scarpe con suola chunky spessa e squadrata, abbinata ad una tomaia in pelle bianca molto semplice. La forza di questa scarpa sta proprio nel contrasto e in uno squilibrio che la rende super riconoscibile.

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Hydro Moc di Merrell

Ma le più sorprendenti fra le ugly shoes restano le Hydro Moc di Merrell. Calzature studiate per il trekking leggero e per l’acqua che negli ultimi anni sono diventate invece una scarpa da città. Con una forma arrotondata e fori per il drenaggio, sono realizzate in EVA, un materiale che le rende leggerissime. In città, tolte dal loro contesto naturale, diventano le scarpe perfette da sfoggiare in ogni occasione per sentirsi sempre comode e non affaticare il piede.

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