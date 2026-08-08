Vibranti e impossibili da ignorare, sono rosse le It-shoes che promettono di accendere i nostri look estivi: i modelli che ci stanno facendo girare la testa, a portata di shopping

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Ferragamo fashion show Spring / Summer 2026

Di shoeaholics ne è pieno il mondo. Di shoeaholics con un debole per le scarpe rosse, pare, ancor di più. Dalle celebri scarpette paillettate di Dorothy de Il Mago di Oz alle maledette tentazioni ribelli della Karen di Andersen, fino alle leggendarie Pumps D’Orsay fiammanti di Manolo Blahnik, indossate dalla nostra incorreggibile Carrie Bradshaw in Sex and The City, le calzature scarlatte hanno sempre custodito un potere magnetico, a metà tra desiderio e dichiarazione d’indipendenza.

Se nel corso della storia il cinema e l’arte le hanno elette a simbolo di rivoluzione, la moda contemporanea ha deciso di farne il proprio manifesto quotidiano: sono proprio loro il tocco da vera fashionista da aggiungere al guardaroba dell’estate 2026, un dettaglio cromatico inaspettato che non chiede permesso ma si prende la scena con una forza espressiva senza precedenti.

Le It-shoes rosse fiammanti per cui perdere la testa: tutti i modelli da avere

Il fenomeno, del resto, è supportato da una sfilata impressionante di visioni d’autore che quest’anno ha ridefinito il concetto stesso di accessorio: la rivoluzione parte dal basso, scardinando l’idea che la calzatura sportiva debba necessariamente mimetizzarsi.

Nelle mani creative di Dries Van Noten le sneakers si asciugano nella silhouette, tingendosi di tonalità fragola o ciliegia e abbandonando il ruolo di semplice comparsa per diventare la spina dorsale del look, da sfoggiare con calzini a contrasto e micro shorts coordinati.

D’altronde smorzare il candore romantico di un candido abito leggero proprio grazie ad un touch of red è un’emozione impagabile, per celebrities e comuni mortali senza distinzioni di sorta.

Per chi preferisce un’eleganza più sussurrata e in un certo senso vacanziera, invece, la stagione suggerisce un ritorno alle lavorazioni artigianali: a tal proposito Ralph Lauren ha reinterpretato la classica ballerina intrecciando la pelle in una vibrante sfumatura rubino, trasformandola nel must-have ideale da mettere in valigia per una fuga mediterranea.

Sulla stessa scia di raffinata freschezza si inseriscono le proposte glossy di Akris, perfette in total look o per dare una sferzata vitaminica a capi in contrasto cromatico netto.

Basti pensare che nemmeno le maison storiche dell’haute couture hanno saputo sottrarsi al fascino del colore, con Chanel che ha proposto décolleté dalla punta squadrata destinate a diventare un investimento sicuro nel tempo, capace di elevare persino quel jeans oramai strausato al livello successivo.

La vera sorpresa dell’anno? Risiede tuttora nella sdoganata nobiltà dell’infradito, anch’esse vittima del power color per eccellenza: mentre le tradizionali calzature da spiaggia si sono liberate della salsedine per invadere l’asfalto delle metropoli — e pure e i contesti lavorativi più flessibili — il quiet luxury firmato The Row fa scuola, con suole rosse e fascette spesse, e Balenciaga gioca con la loro sofisticata sensualità declinando le famigerate flip-flop in un profondo color barolo vellutato, per consacrarle a oggetto del desiderio collettivo.

Che si tratti di sandali con listini sottili intrecciati fino alla caviglia come quelli visti da Alaïa, o di sfiziose ciabattine con maxi fiocco romantico firmate Valentino, il messaggio delle passerelle è unanime: nel dubbio questa estate si cammina in rosso, prendendo le distanze dalla monotonia con un passo decisamente brillante.

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