Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il bracciale di Dua Lipa da copiare ora

Dua Lipa non è solo la regina incontrastata delle hit estive, ma è anche una continua e inesauribile fonte di ispirazione per i nostri guardaroba. La popstar sa perfettamente come bilanciare capi minimalisti con dettagli dal forte impatto visivo, e il suo ultimo look ne è la prova definitiva.

Come possiamo ammirare in uno dei suoi recenti scatti postati su IG, Dua ci regala una vera e propria lezione di stile a bordo piscina, dimostrando che a volte basta un solo accessorio giusto per svoltare un intero outfit.

L’anatomia del look perfetto

Analizzando la foto condivisa su Instagram, notiamo come la base del look sia estremamente essenziale: un vestito nero lungo, aderente e con una profonda ma elegante scollatura sulla schiena. Il classico little black dress riadattato per il giorno.

Anche il beauty look è semplice e chic: capelli tirati indietro e un make-up “sun-kissed” molto naturale. Un bracciale rigido (bangle) extra bold, spesso, bombato e in una scintillante tonalità oro, indossato strategicamente a metà avambraccio.

Questo è il gioiello scultura cattura immediatamente la luce e l’attenzione, creando un netto contrasto con la semplicità del tessuto nero. È la quintessenza del minimalismo che incontra il massimalismo: l’accessorio chunky fa tutto il lavoro, rendendo il look ricercato e per nulla noioso.

La tendenza dei gioielli chunky

I bracciali scultura formato maxi sono il vero must-have della stagione. Che siano dorati (per esaltare l’abbronzatura) o argentati (per un look più freddo e metropolitano), la regola è solo una: devono farsi notare.

Si indossano da soli, senza orologi o anelli troppo vistosi, per lasciare che il polso (o l’avambraccio, come nel caso di Dua Lipa) diventi il vero protagonista.

Come scegliere il bracciale extra bold perfetto

Anche se il mercato (comprese le versioni più accessibili e low cost) offre ormai infinite varianti, trovare il modello “chunky” ideale richiede qualche piccola accortezza per evitare l’effetto armatura. Ecco su cosa puntare:

Le proporzioni: valuta la grandezza del gioiello in base al tuo braccio. Se hai un polso molto sottile, un bracciale eccessivamente pesante potrebbe risultare scomodo. Il trucco? Scegliere un modello a fascia larga ma indossarlo spinto verso l’alto, sull’avambraccio, proprio come fa la cantante.

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Il colore e il finish: l’oro giallo lucido è il re incontrastato dell’estate perché esalta l’abbronzatura e illumina l’incarnato. Se però hai un sottotono freddo o preferisci uno stile più metropolitano e minimale, l’argento specchiato è l’alternativa perfetta.

La texture: i modelli lisci e bombati sono i più versatili ed eleganti. Se invece ami i look dal sapore etnico o vintage, opta per metalli martellati o forme geometriche irregolari e asimmetriche.

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Il peso: trattandosi di gioielli dai volumi maxi, il comfort è fondamentale. Assicurati di scegliere modelli concavi o vuoti all’interno: garantiscono un grande impatto visivo ma restano leggerissimi da portare per tutta la giornata.

Il consiglio di stile

Indossa il tuo bracciale extra bold sopra la manica lunga di una camicia bianca in autunno, oppure a pelle nuda con top a fascia e abiti sottoveste durante l’estate, per farne il vero punto focale del tuo outfit.

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