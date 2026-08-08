Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages La minigonna è il capo versatile dell'estate

La indossiamo tutto l’anno con la consapevolezza che il periodo migliore per sfoggiare la minigonna sia quello estivo. Questo perché tra materiali e colori le combinazioni di stile sono talmente tante che possiamo creare un outfit per ogni giorno della settimana. Visto che di look non ne abbiamo mai abbastanza all’elenco della minigonna dobbiamo aggiungere anche i tagli e i modelli che questa estate ci danno grandi soddisfazioni. A quella classica nel nostro guardaroba dobbiamo riservare un posto anche alle gonne corte dal taglio sartoriale e quelle preppy di ispirazione anni ’90 (non c’è neanche bisogno di dire il perché). Per questo abbiamo deciso di suggerirti alcune combinazioni di stile da cui prendere ispirazione nei prossimi mesi e da acquistare online per un look completo e low cost che farà invidia alle celebs e alle fashioniste.

Minigonna regular e camicia, un grande classico che sa essere moderno

Iniziamo con un look semplice che va bene tanto in città quanto al mare, la minigonna dal taglio regular e la camicia. Se ti sembra un abbinamento scontato devi sapere che ci sono varie versioni di questo look. Il più classico si basa su un total look bianco, la nuance perfetta in estate che risulta anche molto elegante. Mentre la gonna è dritta, la camicia va scelta morbida con maniche corte o a tre quarti. Il tutto viene abbinato a un paio di ballerine colorate per creare un piacevole contrasto.

Più casual è la seconda proposta che ti suggeriamo. In questo caso la camicia a righe o colorata prende il posto di quella bianca: bellissima quella animalier o con stampa a fiori, magari con taglio over per creare un insieme effortless in particolare se aggiungi un paio di sandali flat.

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Ti piace giocare con i contrasti? Allora in questo caso riprendi la camicia bianca, ma questa volta sceglila con taglio maschile mentre concentra tutta la tua originalità sulla gonna che rimane dritta, ma ricoperta di paillettes. In questo modo crei un gioco di volumi e di luci e ombre che va a illuminare e a rendere accattivante un outfit semplice.

Minigonna e camicie scelte da noi

Sahunfri Minigonna con elastico in vita

LEACOOLKEY Minigonna con paillettes

Offerta BSBUY Camicia bianca

Cicy Bell Camicia a righe

Minigonna in denim e t-shirt e non si sbaglia mai

Ci sono degli abbinamenti che abbiamo visto, indossato e replicato continuamente ma che non ci annoiano mai perché stanno talmente tanto bene insieme che non replicarli sarebbe quasi un peccato. Stiamo parlando del più classico degli outfit: la minigonna di jeans con la t-shirt.

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Per rendere più cool il look possiamo scegliere una minigonna a vita alta con una t-shirt bianca, oppure una gonna corta a pieghe con una maglia a maniche corte colorata. Altra soluzione è optare per una mini skirt di jeans dritta e combinarla con una t-shirt con stampa. In ogni caso a definire il look saranno gli accessori come un paio di ballerine in rete e una maxi borsa, così il look vacanziero è servito anche in città.

Minigonna di jeans e t-shirt da avere nell’armadio

Levi's Minigonna in denim taglio regular

CUPSHE Minigonna in denim a vita alta

Minigonna con volant e top, la scelta cool

L’abbiamo indossata e amata (per chi c’era) negli anni 2000 e ora che questo decennio è tornato prepotentemente a dominare le tendenze è impossibile sottrarsi alla combo minigonna e top. Nonostante sia una soluzione che sosteniamo in pieno perché è adatta per tutti i giorni quando vogliamo essere cool senza impegno, ti proponiamo un’altra versione di questo abbinamento a cui difficilmente dirai di no.

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La formula vede la minigonna a balze che ha un suo volume con un top con peplo – praticamente diventato di tendenza – in grado di aggiungere altra struttura e volume alla silhouette. Se ti sembra un accostamento eccessivo puoi aggiustare le proporzioni preferendo una gonna sempre a balze, ma realizzata in materiali leggeri come il tulle o la seta, mentre per il top scegli un modello leggermente arricciato: sarai sempre cool, ma l’insieme risulterà più armonioso.

La minigonna a balze e il top che vorrai avere questa estate

CUPSHE Minigonna con volant

Offerta PASUDA Minigonna a balze

GRACE KARIN Top con peplo

LYSINK Top con volant

Lo stile preppy della minigonna e pieghe e del gilet

Senti la mancanza di un abbinamento che si ispira agli anni ’90, il decennio che insieme agli anni 2000 sta facendo impazzire le fashioniste e la moda in generale? Ti accontentiamo subito con la minigonna a pieghe che già da sola fa metà del look preppy in voga in quei periodi.

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Poi per renderlo definitivamente completo ti suggeriamo di aggiungere il gilet aperto sul davanti e dal taglio maschile. Valida alternativa al top, ha molto più carattere e versatilità rispetto a questo capo perché possiamo decidere di indossarlo su una maglia a maniche corte o con una camicia cropped in perfetto street style. In alternativa puoi sfoggiarlo da solo totalmente abbottonato ma aggiungendo un layering di collane per un look da ufficio, ma comunque fresco.

La gonna a pieghe e il gilet per creare lo stile preppy

HOEREV Minigonna a pieghe

AEUXZA Minigonna a vita alta

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Minigonna sartoriale e slingback, la scelta bon ton

L’estate è la stagione in cui il nostro outfit si alleggerisce non solo nei tessuti, ma si orienta verso scelte meno rigide e più effortless. Ci sono però delle situazioni in cui non ci possiamo allontanare troppo da uno stile formale e la minigonna può diventare la nostra arma segreta soprattutto se ci affidiamo al modello sartoriale. La gonna corta come abbiamo visto riesce a reinventarsi in base agli abbinamenti senza perdere il suo carattere. Un incontro che ci ha stupito è stato quello con le slingback.

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Non un capo, ma un accessorio che è stato capace di dare vita a un look bon ton: nonostante appartengano a due mondi totalmente diversi riescono a dialogare tra di loro senza risultare noiosi, ma innovativi. Il taglio elegante della minigonna sartoriale emerge ancora di più con il tacco basso e comodo delle slingback. Insieme creano un equilibrio che ti lascia libera di completare il look come vuoi. Una camicia slim ti dona un aspetto elegante, un top lingerie, invece rende l’insieme raffinato e sensuale, una maglia crochet dona un mood vintage. L’importante è scegliere linee pulite ed essenziali per ottenere maggiore equilibrio.

Gonna sartorale e slingback i capi must dell’estate

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