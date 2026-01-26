Agisce sulla pelle secca per nutrirla, ripararla e donarle una cura costante. La crema corpo all'urea è la soluzione da provare ed è ora in sconto

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di idratazione mirata per la pelle secca da provare adesso

La pelle secca è diventata problema? Ecco che la soluzione vi arriva direttamente da un brand che di cura della pelle se ne intende parecchio e che con la sua crema corpo e viso arricchita con urea vi dona la possibilità di donare alla cute un boost di idratazione h24 e su tutto il corpo. Parliamo della crema corpo Nivea Repair & Care, che come dice il suo nome svolge una doppia azione, riparare la pelle dai danni causati dalla secchezza e prendersene cura durante il giorno, nutrendola e idratandola.

Nivea La crema corpo che rigenera e cura la cute è in sconto

La crema corpo Nivea Repair & Care è il prodotto da avere ora

Una crema corpo amata da chi ne fa già uso e che amerete all’istante dopo averla provata per la prima volta, magari proprio approfittando dell’offerta in corso che ancora solo per pochi giorni vi permette di acquistarla a un prezzo piccolissimo.

Un prodotto che è una garanzia di benessere per la cute, donando massimo nutrimento alla pelle per 72 ore, e agendo per sanare la cute screpolata e soggetta ai danni della secchezza eccessiva, riparandola fin dalla primissima applicazione e donandovi una sensazione di freschezza e benessere totale.

Gli ingredienti della crema di Nivea

Una crema idratante realizzata con ingredienti mirati e che agiscono in sinergia per il benessere totale della cute. Un crema arricchita con il 18% di glicerina, la Provitamina B5 e Urea, che oltre ad agire come idratante, aiuta a mantenere la pelle elastica e morbida. In più, grazie alle sue proprietà esfolianti, favorisce il rinnovamento cellulare, eliminando le cellule morte e la pelle che si screpola a causa della secchezza cutanea e migliorando la texture e l’aspetto della cute.

Una crema corpo che quindi esfolia e idrata in profondità la pelle, proteggendola dagli agenti esterni e garantendone l’equilibrio per mantenersi elastica, nutrita e sana al punto giusto e per tutto il giorno.

Un prodotto adatto all’utilizzo quotidiano, che si assorbe facilmente evitando di farvi sentire appiccicose, ma donandovi una piacevolissima sensazione di comfort ed eliminando i classici sintomi della secchezza cutanea, come il prurito per esempio.

Nivea La crema corpo che rigenera e cura la cute è in sconto

Come e dove utilizzarla

Una crema corpo che si può utilizzare ovunque, mani, piedi, gambe, braccia e perfino sul viso, per permettervi con un solo prodotto di avere massimo beneficio a livello totale. Una crema da applicare in modo particolare sulle zone più secche e screpolate, godendo immediatamente dei suoi benefici e di una rinnovata sensazione di benessere sulla pelle.

Un prodotto da usare post detersione, dopo la doccia per esempio, ma anche dopo uno scrub o semplicemente come step della vostra skincare mattutina e serale, lasciando agire la crema durante il giorno o durante la notte, sfruttando al massimo la capacità rigenerativa della pelle.

Una crema corpo idratante testata, amata da chi la utilizza e perfetta per chi ha la pelle secca, molto secca e screpolata, permettendole di rigenerarsi e di mantenersi ben idratata e sana per tutto il giorno. E con il solo tempo di una carezza delicata che vi doni la sensazione di comfort e il boost di benefici che la vostra pelle si merita in ogni istante.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp